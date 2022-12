Đukanović vratio Skupštini izmjene Zakona zbog greške u nazivu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je Skupštini izmjene Zakona o predsjedniku zbog greške u nazivu ponovo izglasanog akta, saopštio je savjetnik predsjednika za ustavni sistem i pravna pitanja, Boris Bastijančić.

On je rekao da je Đukanović uputio dopis u kojem je zamolio predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović da pravovremeno otkloni faktografsku grešku koju je načinila, a odnosi se na valjanost naziva ponovno izglasanog zakona, i nakon toga mu akt uredan dostavi.

Bastijančić je kazao da je Đukanović danas primio dopis Đurović u kojem je navela da je Skupština na sjednici u ponedjeljak ponovno odlučivala o Zakonu o predsjedniku i izglasala ga, kako bi šef države postupio saglasno Ustavu.

„Riječju – Ukazom proglasio sinoć na skupštinskom plenumu usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predsjedniku Crne Gore, u svjetlu utvrđene imperativne ustavne obaveze“, navodi se u saopštenju.

Međutim, kako je rekao Bastijančić, Zakon o predsjedniku Crne Gore donijela je Skupština 26. juna 2018. godine.

Kako je naveo, dva dana kasnije, 28. juna 2018. godine, predsjednik Crne Gore ga je već proglasio Ukazom, koji je od toga dana integralni dio pravnog poretka države i proizvodi pravna dejstva.

„Stoga, zarad proceduralne legitimnosti ukupnog zakonodavnog postupka i pouzdanosti spisa formiranog predmeta, Đukanović je, doprinoseći profesionalnoj međuinstitucionalnoj korespondenciji, zamolio Đurović da pravovremeno otkloni faktografsku grešku koju je načinila, a odnosi se na valjanost naziva ponovno izglasanog odnosnog opšteg pravnog akta, i nakon toga mu isti uredan dostavi“, kaže se u saopštenju.

