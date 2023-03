Đukanović: Protekle dvije i po godine su agonija crnogorskog društva

Podgorica, (MINA) – Protekle dvije i po godine najtačnije se mogu opisati kao agonija crnogorskog društva, kazao je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

Iz DPS-a je saopšteno da je Đukanović na tribini u Bijelom Polju kazao da se predsjednički izbori mogu posmatrati kao prvo poluvrijeme.

“A pobjeda na parlamentarnim izborima vratiće Crnu Goru u normalnost”, kazao je Đukanović.

On je kazao da je Crna Gora nakon 30.avgusta 2020. godine iz stanja dobrog prosperiteta, napretka prema Evropskoj uniji, ušla u jedno potpuno nenormalno političko stanje.

“U kojem smo izgubili dvije i po godine i neko stanje koje vjerovatno sada najtačnije mogu opisati kao agoniju crnogorskog društva”, rekao je Đukanović.

Govoreći o poremećenim odnosima Istoka i Zapada, i refleksije takvog stanja na situaciju u regionu, Đukanović je rekao da nacionalisti nijesu na evropskom sistemu vrijednosti i da oni Balkanu sistematski nude istu lažnu alternativu.

“A ta lažna alternativa glasi – nije moguća multietnička demokratija na Balkanu, mi smo nerazvijeni, mi smo slabi, mi smo netolerantni jedni prema drugima, nikad neće biti mira dok živimo zajedno, zato je potrebno promijeniti granice i da se svi svrstamo u svoje nacionalne torove”, dodao je Đukanović.

Đukanović je kazao da su aktuelne vlasti pokazale izuzetnu nebrigu za probleme socijalno najugroženijeg dijela stanovništva.

On je poručio da takav odnos mora da se promijeni.

Prema riječima Đukanovića, svi treba da ulože veliki napor “da dođemo do pobjede, koju ćemo 2. aprila proslaviti”.

“Razni će uticaji i uplivi biti kao što znamo i vi ste ih ovdje vidjeli kao i ja, tamo gdje ja živim. Zato, hoću da vas zaista samo motivišem, da u ovih nekoliko dana uradimo bukvalno sve. Ako tako budemo radili onda sam ja savršeno miran i ubijeđen da mi u nedjelju veče slavimo još jednu veliku pobjedu”, rekao je Đukanović.

