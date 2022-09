Đukanović: Nedovoljna aktivnost EU i NATO-a omogućila upliv trećih strana

Podgorica, (MINA) – Nedovoljna aktivnost Evropske unije (EU) i NATO-a u regionu, uz netačnu percepciju važnosti integracije, stvorili su prostor za upliv trećih strana, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je na konferenciji načelnika generalštabova zemalja članica Američko-jadranske povelje u Budvi, rekao da će Crna Gora nastaviti da podržava povelju A5.

“Ponavljam namjeru i posvećenost da kroz ovu inicijaticu doprinosimo promociji evroatlantskih integracija”, kazao je Đukanović i dodao da je put ka EU i NATO jedini ispravan.

“Prvi put imamo prijetnje nuklernim oružjem što zabrinjava. Crna Gora je zabrinuta zbog bezbjednosnih izazova u EU koje mogu imati implikacije na Balkanu “, upozorio je Đukanović.

On smatra da su nedovoljna aktivnost EU i NATO u regionu, uz netačnu percepciju važnosti integracije, stvorili prostor za upliv trećh strana.

“Posljedice su vidljive i višestruke i na nama je da radimo na njihovom ukljanjanju. Sadejstvo EU i NATO i geostrateški pristup je ključan za postizanje stabilnosti”, istakao je Đukanović, dodajući da su EU i NATO najpozvanije da štite mir.

“Ohrabruje nas snaga demokratskog društva da sačuva evroatlatnski kurs. Promocija demokratskih vrijednosti su od vitalnoh značaja za regionalnu saradnju i u tom smislu Crna Gora će dati puni doprinos”, zaključio je Đukanović, prenosi portal Pobjede.

Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Zoran Lazarević, rekao je da se Zapadni Balkan u poslednjih nekoliko decenija suočio sa nizom izazova.

“Moramo biti svjesni da novi izazov na evropskom tlu znači potencijalnu prijetnju i našem regionu”, kazao je Lazarević.

On je naveo da su se zemlje regiona u poslednijh nekoliko godina suočile sa brojnim političkim, ekonomskim, vojnim i asimetričnim prijetnjama i rizicima, a nedavno i sa ozbilinim sajber napadima.

“Nijesmo zanemarili probleme u susjednim zemljama, a mnogo puta smo našli način i sredstva da se međusobno podržimo i pomognemo. Zajedno smo razgovarali, sarađivali i iznosili novonastale probleme i izazove i započeli dobar posao na zaštiti i očuvaniu regionalnog mira i stabilnosti”, rekao je Lazarević, prenosi Pobjeda.

On je ponovio da je prisustvo NATO-a u regionu od ključnog značaja za njegovu stabilnost i punu integraciju u Alijansu”, istakao je Lazarević.

Crna Gora je, kako je kazao, u cilju pripreme Vojske za suočavanje sa svim izazovima, uložila značajna sredstva u njenu modernizaciju i opremanje.

“Naši saveznici su učinili isto. Sada, kao nikada ranije, iako se većina ekonomija bori sa velikim izazovima, moramo pronaći načine da ojačamo svoje kapacitete i sposobnosti. Lakše je reći nego učiniti, ali uz pravi pristup, uz međusobno povjerenje i razumijevanje, ništa nije nemoguće”, rekao je Lazarević.

On smatra da je Konferencija načelnika generalštabova zemalja članica Američko-jadranske povelje, prepoznata kao jedan od najuspješnijih i najefikasnijih regionalnih događaja za razmatranje zajedničkih bezbjednosnih izazova.

“Zajedno smo razvili sjajan mehanizam za podršku zajedničkim bezbjednosnim i odbrambenim ciljevima. Zemlje Američko-jadranske povelje, jedna po jedna, stiču članstvo u NATO-u, a mi smo spremni da podržimo naše članice i partnerske zemlje u njihovim integracionim naporima i ambiciiama”, poručio je Lazarević.

On je kazao da su svjesni ozbijinih izazova za očuvanje mira i stabilnosti koji se javljaju na istočnim granicama Evrope.

“Svijet je potrešen nedavnim dešavanjima u istočnoj Evropi i mi osuđujemo brutalnu agresiju Rusije na Ukrajinu. Ovaj čin je jasno kršenje međunarodnog prava, a cijeli demokratski svijet stoji uz ukrajinsku državu i njen narod”, rekao je Lazarević.

On je istakao da Crna Gora, zajedno sa partnerima i saveznicima, aktivno podržava legitimne odbrambene napore Ukrajine.

Lazarević je rekao da su Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore ukrajinskim partnerima poslali različite vrste borbene i neborbene opreme.

“Čvrsto podržavamo opredijeljenost Alijanse da podrži Ukrajinu u okončanju agresije. Takođe, pozdravljamo ukrajinski narod i njegove oružane snage za njihov herojski otpor i odbranu svoje zemlje i demokratskih vrijednosti”, poručio je Lazarević.

Holandski admiral Rob Bauer, savjetnik za vojna pitanja generalnog sekretara Alijanse, Jensa Stoltenberga kazao je da se konferencija održava u trenutku kada Rusija pokušava da uništi snagu zakona, zakonom moći.

“Ono što je Putun najavio jasno pokazuje da Rusija nije uspjela da postigne svoje vojne ciljeve i prisiljavaju mlade ljude da umiru u ratu u koji niko ne vjeruje. Rusija i Kina grabe svaku priliku da pojačaju konflikte i podjele narocito na Zapadnom Balkanu “, rekao je Bauer.

On smatra i da mir i stabilnost nikada ne treba zdravo za gotovo.

“NATO i EU imaju neizmjerne efekte, kada obje organizacije rade zajedno. To može biti nevjerovatno. Znamo cijenu rata i konflikta i to previše dobro, tako da cemo dati sve da promovišemo mir”, kazao je Bauer.

Komentarišući nedavne sajber napade, Bauer kaže da je NATO spreman da pomogne.

“Nedavni sajber napadi u Crnoj Gori i Albaniji pokazuju koliko su teški efekti takvih napada. NATO je spreman da pruži podršku u tom smislu”, zaključio je Bauer.

