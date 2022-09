Đukanović: Izvjestan zajednički nastup opozicije od 30. avgusta u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Pitanje zajedničkog nastupa opozicione koalicije od 30. avgusta 2020. na lokalnim izborima u Podgorici je izvjesno, kazao je predsjednik Crne Gore i lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

Đukanović je, u emisiji Aritmija na Gradskoj televiziji, kazao da se nalaze “na milimetar do tog cilja”, dodajući da bi to smatrao velikim uspjehom.

“Da li će nas prethodne provjere dovesti i do optimalnosti takve formule za parlamentarne izbore, vidjećemo”, rekao je Đukanović.

On je kazao da se taj blok konstituiše, a da li će on biti formalizovan kao predizborna koalicija zavisiće od mnogo faktora.

“To nije samo emotivno, već i vrlo matematičko pitanje. Morate kroz seriju pametno postavljenih istraživanja zaključiti šta misle birači”, rekao je Đukanović, prenosi portal Gradski.me.

On je naveo da postoje birači koji bi željeli da se formira politički front koji bi garantovao Crnoj Gori stabilnost i ubrzani evropski razvoj.

“Postoje i oni drugi koji, nažalost, uprkos svim mojim upozorenjima neće glasati za DPS zato što je u koaliciji sa nekim ko mu se ne dopada ili neće glasati za Socijaldemokrate zato što je glasač Socijaldemokratske partije”, dodao je Đukanović.

On je kazao da je riječ o složenom pitanju, kojem se ne može pristupati emotivno.

“Moramo pozvati ljude, što sam učinio danas pet puta, klonimo se svojih emocija posebno loših, razmišljajmo u našem interesu. Čini mi se da već primjećujete jedan novi kvalitet odnosa unutar tog političkog bloka”, rekao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS