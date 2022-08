Đukanović: Crna Gora stoji uz Ukrajinu u odbrani slobode

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je uz Ukrajinu i hrabri ukrajinski narod u odbrani slobode, teritorijalnog integriteta i suvereniteta i nezavisnosti, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ čestitao predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom i narodu Ukrajine Dan nezavisnosti.

“Crna Gora stoji uz Ukrajinu i hrabri ukrajinski narod u odbrani slobode, teritorijalnog integriteta i suvereniteta i nezavisnosti. Slava Ukrajini”, rekao je Đukanović.

