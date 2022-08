Đukanović će do 19. septembra pokušati da predloži mandatara

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović će najkasnije do 19. septembra pokušati da Skupštini predloži mandatara za sastav nove izvršne vlasti.

To su Vijestima saopštili iz Đukanovićevog kabineta, odgovarajući na pitanje da li će predsjednik države narednih dana pozvati lidere parlamentarnih partija na konsultacije o formiranju nove vlade i nekome ponuditi mandat.

”Predsjednik Crne Gore će pravovremeno, najkasnije u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja 43. Vladi Crne Gore, saglasno Ustavom definisanim nadležnostima, u već poznatoj i utvrđenoj proceduri, pokušati da predloži Skupštini mandatara za sastav Vlade”, rekli su iz kabineta.

Kako prenosi portal Vijesti, oni su podsjetili da će novi mandatar biti onaj ko obezbijedi podršku najmanje 41 poslanika.

Vladi Dritana Abazovića izglasano je nepovjerenje u noći između 19. i 20. septembra.

U slučaju da ne dođe do dogovora parlamentarne većine oko izbora nove izvršne vlasti, Đukanović ima ustavnu obavezu da raspiše prijevremene parlamentarne izbore.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, Đukanović će uskoro pozvati lidere parlamentarnih partija na razgovor i predložiti im da, ako ne mogu da se dogovore oko mandatara, raspiše vanredne parlamentarne izbore.

