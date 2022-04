Države regiona da privedu pravdi umiješane u korupciju

Vašington, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) očekuju da sve države Zapadnog Balkana pokažu odlučnost u borbi protiv korupcije, što podrazumijeva i privođenje pravdi onih koji se potražuju zbog tog krivičnog djela.

To je poručio visoki zvaničnik Stejt Dipartmenta, komentarišući sankcije koje je Biro za kontrolu inostrane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD-a danas uveo protiv sedam sadašnjih ili bivših zvaničnika i jednog entiteta iz četiri države Zapadnog Balkana.

On je poručio da su sankcije Stejt Departmenta i OFAC-a usmjerene protiv aktera koji su prijetili stabilnosti regiona.

Visoki zvaničnik je, upitan da li SAD imaju pravne mehanizme koji bi pomogli Crnoj Gori da izruči bivšeg predsjednika Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, koji je takođe na meti sankcija, odgovorio da SAD, kada objelodanjuju sankcije, uvijek savjetuju države da bilaterealno sarađuju u borbi protiv korupcije.

“Očekujemo da, kad god je moguće, države primijene inicijative iznesene u sankcijama. Očekujem da će države pokazati odlučnost u borbi protiv korupcije. To podrazumijeva i da se oni, koji se potražuju zbog korupcije, privedu pravdi”, dodao je on.

Kako je istakao, SAD su i ranije bile jasne da će koristiti sve zakonske mjere, uključujući ekonomske sankcije i zabranu ulaska u državu, kako bi promovisale odgovornost na Zapadnom Balkanu.

On je poručio da Sjedinjene Države stoje uz ljude Zapadnog Balkana u njihovim nastojanjima da se poboljša transparentnost i dobra praksa vlada u tom regionu.

“Nastavićemo da koristimo sve raspoložive alate da se borimo protiv korupcije i promovišemo regionalnu stabilnost na Zapadnom Balkanu”, istakao je visoki zvaničnik Stejt Departmenta.

On je, upitan zašto su se baš sada odlučili na sankcije, kazao da nije posrijedi politički signal, kao i da SAD nema za cilj da podstakne bilo kakve političke akcije ili podrži političke alternative.

“Sankcije su usmjerene protiv korupcije – čim se steknu zakonski preduslovi, mi preduzimamo radnje. Nastavićemo sa ovim akcijama, ali i sa saradnjom sa vladama u regionu, kako bi i one imale šansu da se na domaćem terenu bore protiv te pojave”, istakao je visoki zvaničnik Stejt Departmenta.

Visoki zvaničnik Ministarstva finansija SAD-a kazao je da su ljudi, protiv kojih su sankcije usmjerene, različitih nacionalnosti i etničkih afilijacija.

“To ističe problem endemske korupcije. Ove individue su koristile svoju moć kako bi pridobile ličnu korist. Bili su povezani sa organizovanim kriminalom, iznuđivali su i uzimali mito”, rekao je visoki zvaničnik Ministarstva finansija.

On je kazao da koruptivne radnje, na koje SAD upozoravaju, prijete stabilnosti Zapadnog Balkana.

“Protiv mnogih od ovih individua su podignute optužbe, ali su pojedini, zbog svoje pozicije moći uspjeli da pobjegnu prije nego što su privedeni pravdi”, naveo je visoki zvaničnik Ministarstva finansija.

Kako je pojasnio, iako su te individue pobjegle od pravde u sopstvenoj državi, one neće moći da sklapaju poslove u SAD-u , niti u njihovom finansijskom sistemu.

“Nastavićemo da insistiramo na odgovornosti osoba koje su doprinijele nestabilnosti u regionu Zapadnog Balkana”, poručio je visoki zvaničnik Ministarstva finansija.

