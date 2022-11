DPS traži odgađanje glasanja za sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) zatražila je odlaganje drugog kruga glasanja za sudije Ustavnog suda koje je zakazano za ponedjeljak.

Predsjednik Kluba poslanika DPS-a Danijel Živković, u pismu predsjednici Skupštine Danijeli Đurović, naveo je da bi se tako stvorila mogućnost da se dogodi parlamentarni dijalog u cilju što hitnijeg izlaska države iz institucionalne krize, prenosi portal Radio-televizije Nikšić.

Živković je naveo da se država nalazi u dubokoj krizi, da je Vlada bez legitimiteta i da su svi akteri dužni da daju doprinos izlasku iz krize.

On je rekao da će DPS glasati za jednog sudiju Ustavnog suda ukoliko se prije toga odredi tačan datum vanrednih parlamentarnih izbora i odustane od, kako je rekao, neustavnog Zakona o predsjedniku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS