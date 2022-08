DF: Ispravljena velika nepravda prema SPC

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se, potpisivanjem Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), vraća svojoj vjekovnoj duhovnoj i moralnoj vertikali, ocijenjeno je iz Demokratskog fronta (DF).

Lideri tog političkog saveza Andrija Mandić, Nebojša Medojević i Milan Knežević pozdravili su potpisivanje Temeljnog ugovora, navodeći da je tim činom SPC postala ravnopravna sa svim ostalim tradicionalnim vjerskim zajednicama.

“Takođe, ispravljena je velika nepravda i diskriminatorski odnos prema SPC koja okuplja pravoslavne vjernike u Crnoj Gori”, kaže se u reagovanju lidera DF-a.

Potpisivanje Temeljnog ugovora je, kako su naveli, uspjeh svih koji su se godinama borili za jednak status Srba i vjernika SPC sa svim drugim narodima i vjerskim organizacijama.

“S principijelnom upornošću smo, zajedno sa narodom, tražili rešavanje ovog važnog pitanja i od prethodne vlade Zdravka Krivokapića, kao i od ove Dritana Abazovića”, kaže se u reagovanju Mandića, Medojevića i Kneževića.

Kako su naveli, DF je u decembru 2019. godine u Skupštini Crne Gore započeo borbu “koja je, nošena snagom vjere i SPC, kapitalizovana kroz veličanstvene litije u Crnoj Gori”.

“Osjećaj ponosa da smo učinili veliku stvar, danas krunisanu ovim istorijskim sporazumom, kroz vrijeme će se samo potvrđivati kao dokaz da kad u nešto snažno vjerujete, to će biti i ostvareno”, kaže se u saopštenju.

DF, kako se ističe, nastavlja da vodi računa o prioritetima za oporavak i napredak društva i zaštitu interesa svih građana Crne Gore.

“Jer je danas pravi trenutak da se okrenemo jedni drugima. Raduj se, Crna Goro! Sva prava svima”, poručili su lideri DF-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS