Danilović: Predloženo da se mandat da Abazoviću, bio sam protiv

Podgorica, (MINA) – Na sastanku parlamentarne većine predloženo je da lider Demosa Miodrag Lekić vrati mandat za sastav nove vlade jer nema podršku 41 poslanika, i da mandatar bude Dritan Abazović, saopštio je predsjednik Ujedinjene Crne Gore (UCG) Goran Danilović.

Danilović je kazao da su to prihvatili svi predstavnici stranaka parlamentarne većine, ali da je on bio protiv.

On je rekao da su se predstavnici parlamentarne većine sastali u utorak u devet sati u Skupštini Crne Gore i da su razgovarali sat ili nešto kraće.

„Predloženo je da Lekić vrati mandat jer nema podršku 41 poslanika, što je on bio spreman da uradi, i da se mandat za sastav nove Vlade da Abazoviću, koji bi sve to morao da uradi za sedam dana“, naveo je Danilović na Fejsbuku /Facebook/.

On je kazao da je na sastanku rekao da je UCG dala pisanu podršku Lekiću, i da su glasali u Skupštini za to.

„Kao i da smo spremni da, ako (Lekić) predloži kabinet u narednih sedam dana, bez ucjenjivanja glasamo novu Vladu“, dodao je Danilović.

On je kazao da javnost zna da nikada u posljednjih pet godina nijesu imali komunikaciju, ali da im nije smetalo da podrže Lekića za razliku od onih koji nijesu dali potpise.

Danilović je naveo da je na sastanku rekao da rekonstrukciju neće podržati jer su tu izjavu dali davno, kao i da iza toga stoje stranački organi i on lično.

„Kao i da ja neću rekonstruisati Vladu koju smo oborili jer je izabrala Demokratska partija socijalista, i da ne možemo podržati da se mandat ponovo, i to u preostalih šest dana, da Abazoviću“, dodao je Danilović.

On je kazao da koalicija Crno na Bijelo 4. januara nije htjela da prihvati kadrove Demokratskog fronta (DF) u Vladi, a da se prethodno ne vidi ko su kandidati i ko će biti predsjednik Skupštine.

„DF je rekao na konferenciji za novinare da je “kraj ucjenama” i da “idemo na izbore”! Pozdravio sam to i kazao da je u pitanju “najčasnije rješenje”“, naveo je Danilović.

Kako je kazao, od tada do utorka prošlo je više od 60 dana i nijesu se nijednom sastali ili razgovarali.

Danilović je rekao da je prije jučerašnjeg sastanka o stavu UCG obavijestio i Abazovića.

Kako je naveo, Abazović je prihvatio i rekao “da razumije i da nije lako”.

„Prijatelji, dajem vam riječ da niko nije rekao nijednu riječ prekora, izuzev konstatacije: “Dobro…Nije UCG jedina, idemo da tražimo 41. poslanika”“, rekao je Danilović.

On je kazao da su se danas, nakon više od 24 sata, „sjetili da je izdajnik”.

„Ja bih, međutim, izdao sebe i slagao javno, najkrupnije ikad, da sam pristao na taj dil. Ne! Uradio sam onako kako sam i govorio do sad“, rekao je Danilović.

On je kazao da nijedno, pa ni ime lidera Pokreta za promjene Nebojše Medojevićevo nije pominjano, niti se i sekunda potrošila na tu temu.

„Meni je, međutim, bilo čudno da je Medojević glasao da bude u nekoj novoj “rekonstruisanoj” Vladi na čijem je čelu Abazović za kojega je govorio do juče da je “uzeo 21 milion” i da je na čelu mafije, te da bi Novović morao da ga uhapsi“”, rekao je Danilović.

Kako je kazao, „toliko o političkoj časti, istini, dostojanstvu, borbi za pošteno društvo“.

„Sve su znali juče i sve sam im rekao u lice, a danas hoće mene da povežu sa duvanskom mafijom? Taj koji tako govori obični je lažov i prevarant jer sam ja uradio samo ono što govori UCG mjesecima. Rekao sam da nećemo trgovati i nećemo“, rekao je Danilović.

On je poručio da nema rekonstruisane ili nove rekonstruisane vlade, „ne makar sa Ujedinjenom“.

„A ako imaju 41. poslanika neka je sa srećom. Ako Lekić predloži kabinet u narednih šest dana glasaćemo za jer smo i to obećali“, poručio je Danilović.

On je kazao da se kampanja protiv njegove predsjedničke kandidature nastavlja.

„Samo naprijed, činite mi čast. Ipak, nije lijepo lagati i nalagivati na drugoga. Ja prezirem podjednako duvansku i svaku drugu mafiju, od Zemunske do Škaljarske i izborne“, naveo je Danilović.

