Danas nastavak pregovora stare parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Predstavnici partija koje su osvojile većinu na izborima 30. avgusta 2020. godine, nastaviće danas pregovore o formiranju nove vlade.

Oni su na sastanku 2. septembra potpisali sporazum kojim je predviđeno da se njihova saradnja bazira na poštovanju izborne volje građana od 30. avgusta 2020.

Jedan od lider Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je ranije i da su se dogovorili da formiranje nove vlade prati i izbor novog skupštinskog rukovodstva.

“Svakako ono što je važno – dogovorili smo se da su vrata te vlade otvorena za autentične predstavnike manjinskih naroda u Crnoj Gori, tako da bi podrška toj vladi trebalo da bude značajno veća od broja 41”, naveo je Mandić.

Sporazumom je predviđen nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i onemogućavanje bilo kakvih povrataka Demokratske partije socijalista na vlast, imenovanja u pravosuđu, kao i izbor novog rukovodstva Skupštine.

