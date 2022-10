Damjanović: Intenzivno se pregovara o zaduženju i kamatnim stopama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija intenzivno pregovara eventualni okvir zaduženja i traži uslove koji su za državu prihvatljivi i održivi, naveo je resorni ministar Aleksandar Damjanović.

Skupština je krajem septembra usvojila rebalans budžeta kao i izmjene Odluke o zaduživanju Crne Gore, ali još nije dogovoreno planirano zaduženje kod domaćih banaka.

“Tokom oktobra se intenzivno pregovaralo i pregovara se za eventualni okvir zaduženja”, rekao je Damjanović Televiziji Crne Gore (TVCG).

Kako prenosi portal RTCG, Damjanović je naveo da se pregovara intezivno sa svim bankama, sa osiguravajućim društvima i Fondom za depozite.

“Svi finansijski akteri, uključujući Centralnu banku, su u dnevnim komunikacijama i sa svima njima sam lično razgovarao”, naveo je Damjanović.

On je kazao da su kamatne stope još stvar pregovora i poručio da će se voditi računa da to bude za Crnu Goru i održivo i prihvatljivo.

“Nećemo da trčimo pred rudu i ulazimo u aranžmane koji nijesu dobri. Mislim da i bankama ne odgovara da budu van svega ovoga, jer generalno stabilnost na finansijskom tržištu i stabilnost u javnom sektoru utiču posredno i na stabilnost u bankarskom sektoru”, naveo je Damjanović.

Ekonomski analitičar Oleg Filipović ocijenio je da je neophodno da se, pored Ministarstva finansija, snažnije uključi i Centralana banka.

On smatra da je problematično što Centralna banka treba da izađe i projektuje kamatne stope, zavisno od generalnih kretanja.

“I Centralna banka je ta koja mora da definiše maksimalnu kamatnu stopu po kojoj cijeni prodaje te i kupujete novac, i u skladu sa tim kakav profit možete ostvariri. Banke imaju tvrdokoran stav, ja mislim da će se kamatne stope kretati od šest do devet odsto” smatra Filipović.

On je rekao da ne sumnja da će Crna Gora uspjeti da se zaduži.

“U tome smo šampioni. Svako novorođenče u Crnoj Gori po nekim procjenama zaduženo je oko devet hiljada EUR”, rekao je Filipović

On je kazao da se mora mijenjati sistem.

“Nije problem u zaduživanju, problem je zašto se zadužujemo, do kad ćemo se zaduživati i kad će to stati i kad ćemo da uravnotežimo naš sistem”, zaključio je Filipović.

