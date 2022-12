Crnoj Gori od EU 40 miliona EUR za razvoj infrastrukture

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) odobrila je 40 miliona EUR Crnoj Gori za tri nova infrastrukturna projekta, odlučeno je na drugom sastanku Operativnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira (ZIO).

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, na sastanku, koji je danas održan u Briselu, Crnu Goru je predstavljao vršilac dužnosti generalnog direktora za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova, Bojan Vujović sa saradnicima.

Navodi se da je u oblasti zaštite životne sredine odobren projekat unapređenja komunalne infrastrukture u opštinama Kolašin, Mojkovac i Rožaje.

„EU će sa 23 miliona EUR, u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB) podržati izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kolašinu i Rožajama i unapređenje sistema vodosnabdijevanja i proširenje kanalizacione mreže u Kolašinu, Rožajama i Mojkovcu ukupne vrijednosti 34,12 miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su kroz program obrazovanja u Crnoj Gori, EU i bilateralni donatori ZIO dodijelili 11 miliona EUR.

Navodi se da će se tim novcem, uz već odobreni kredit EIB, kofinansirati izgradnja i renoviranje infrastrukture u vrtićima, osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama, u skladu s prinicpima energetske efikasnosti.

„Projekat, ukupne vrijednosti 64 miliona EUR, obuhvata i nabavku nove informacione opreme i namještaja za škole i posebne opreme za stručne škole“, rekli su iz Generalnog sekretarijata.

U okviru tog projekta, kako se dodaje, biće izgrađeni novi objekti Osnovne škole „Vladimir Nazor“ i nove gimanzije u Podgorici.

„Dodatno, odobreno je šest miliona EUR bespovratne podrške za dopunu studije izvodljivosti, procjenu uticaja na životnu sredinu i pripremu glavnih projekata za nastavak izgradnje autoputa Bar-Boljare, odnosno novih dionica puta“, navodi se u saopštenju.

Vujović je zahvalio donatorima na dodijeljenim bespovratni sredstvima.

On je, kako se dodaje, naglasio da će odobrena sredstva doprinijeti daljem razvoju obrazovnog sistema, postizanju efikasnosti i održivosti rada sistema za vodosnadbijevanje, odvod i prečišćavanje otpadnih voda i unapređenju saobraćajne povezanosti.

„Posebno je zadovoljstvo što smo uspjeli pripremiti i predložiti nove projekte kojima će EU podržati razvoj sjevernog regiona Crne Gore u važnim infrastrukturnim oblastima“, kazao je on.

Prema riječima Vujovića, bolje saobraćajne veze, kvalitetniji uslovi u obrazovnom sistemu, ali i zaštita voda u dijelu slivova rijeka Tare i Lima, u velikoj mjeri uticaće na ekonomski razvoj i poboljšanje kvaliteta života građana u sjevernom dijelu Crne Gore.

„Uz dosadašnju značajnu podršku EU u pripremi projekta izgradnje autoputa Bar-Boljare, izradom dodatne dokumentacije ćemo, uz učešće EU i Evropske banke za obnovu i razvoj, nastaviti pripreme na izgradnji ove saobraćajnice koja je od vitalnog značaja za dalji ekonomski razvoj Crne Gore“, zaključio je on.

