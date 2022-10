Crna Gora ostaje posvećena multilaterizmu i snaženju partnerstva sa UN

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje trajno posvećena multilateralizmu, odgovornoj i otvorenoj saradnji i snaženju partnerstva sa Ujedinjenim nacijama (UN) ka zajedničkim ciljevima očuvanja mira, razvoja i unapređenja ljudskih prava i sloboda, poručio je predsjednik države Milo Đukanović.

On je, povodom 24. oktobra — Dana UN, uputio čestitke generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu.

“U nikad težim i kompleksnijim izazovima na globalnoj sceni, ostaje nezamjenjiva uloga i neophodnost Ujedinjenih nacija u odbrani i učvršćivanju međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima i principima”, kazao je Đukanović.

