Crna Gora i Srbija dijalogom da rješavaju otvorena pitanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Srbija sva otvorena pitanja treba da nastave da rješavaju dijalogom na uzajamno prihvatljiv način, jer su dobri odnosi dvije države, osim za njihove građane, važni i za sveukupnu stabilnost u regionu.

To su poručili predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu.

Đurović je, kako je saopšteno iz crnogorskog parlamenta, istakla da je Crna Gora posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom, koji su dodatno osnaženi zajedničkim evropskim ciljevima i regionalnim kontekstom, i utemeljeni na realnim interesima i ekonomskoj, geografskoj i političkoj upućenosti jednih na druge.

Ona je ukazala na značaj obostrane posvećenosti kreiranju atmosfere međusobnog uvažavanja, poštovanja zajedničke istorije i tradicionalne bliskosti dva naroda.

Kako je istakla Đurović, da dvije države dijele evropsku integracionu aspiraciju, kao i reformske ciljeve i izazove.

„Predsjednica Skupštine je naročit akcenat stavila na potrebu jačanja bilateralnih odnosa i iskazala interes za dalje unaprjeđenje saradnje i intenziviranje političkog dijaloga na najvišem i radnom nivou“, kaže se u saopštenju.

Đurović je rekla da je zadovoljna zbog nedavne uspješne posjete delegacije Vlade Crne Gore Beogradu, i da očekuje da će se dobra međuresorska saradnja nastaviti i u narednom periodu.

Vučić je kazao da očekuje da će doći do intenziviranja saradnje između parlamenata Srbije i Crne Gore.

On smatra da je neophodno raditi i na dodatnom jačanju ekonomske saradnje i infrastrukturnom povezivanju.

