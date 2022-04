Crna Gora i SAD snaže svoja partnerstva

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Sjedinjene Američke Države (SAD) nastavljaju snaženje partnerstva, u čemu će poseban fokus biti jačanje odnosa u oblasti vladavine prava i ekonomske saradnje dvije države, poručeno je sa sastanka premijera Dritana Abazovića i pomoćnice američkog državnog sekretara, Karen Donfrid.

Donfrid je čestitala Abazoviću izbor za premijera.

“SAD su posvećene izgradnji snažnijeg partnerstva između dvije države. Vaša vizija je snažna i vjerujemo da je budućnost Crne Gore u Evropskoj uniji (EU). Dajemo punu podršku vašem integracionom putu“, kazala je Donfrid, saopšteno je iz Vlade.

Ona je, kako se navodi, istakla da SAD pozdravljaju uvođenje sankcija Crne Gore Rusiji i smatraju da je to dobar primjer zajedničkog djelovanja na geopolitičkoj pozornici NATO partnera.

Abazović je zahvalio na čestitkama i podršci koji SAD u kontinuitetu pružaju Crnoj Gori i istakao da je počastvovan posjetom visoke američke zvaničnice i njenog tima tokom prvog radnog dana njegovog kabineta.

“Želimo da se naše partnerstvo osnažuje i produbljuje. Želimo da rezultati koje ostvarimo na polju vladavine prava ubrzaju naš integracioni put ka EU. Sigurni smo da će saradnja sa SAD-om u borbi protiv korupcije dati rezultate”, rekao je Abazović.

Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, Abazović je ukazao da je njegova intencija da u narednom periodu otvori politički dijalog, koji bi rezultirao deblokadom pravosudnih institucija i imenovanjem njihovih čelnika u punom mandatu.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ima priliku da pokaže sasvim drugačije lice, gdje će temelji politike biti zasnovani na borbi protiv korupcije na visokom nivou i ekonomskom rastu.

“Ideološke razlike u Vladi smatram velikom šansom i perspektivom za Crnu Goru i ovo je način da naučimo da radimo zajedno, kako bi ideološki različiti politički subjekti počeli da sarađuju u cilju interesa naše države”, rekao je on.

Abazović je kazao da su razlike dobar način za stvaranje nove političke vrijednosti u Crnoj Gori.

“A mi smo i više nego spremni za takve izazove”, dodao je Abazović.

Tokom razgovora o invaziji Ruske Federacije na Ukrajinu, Abazović je kazao da će inicirati da, zajedno sa ostalim liderima Zapadnog Balkana, posjeti Kijev i na taj način pruži otvorenu podršku Ukrajini i njenom narodu.

“Crna Gora želi da poboljša odnose sa susjednim državama i biti zemlja koja će biti primjer stabilnosti na Zapadnom Balkanu”, rekao je Abazović.

Navodi se da su sagovornici razgovarali i o nastavku saradnje u oblasti ekonomije i vladavine prava.

