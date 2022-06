Crna Gora bez mjesta generalnog sekretara usljed unutrašnjih sporenja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ostala bez kandidata za generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) jer u Vladi nijesu mogli da se dogovore koji bi, od interno predloženih kandidata Nebojša Kaluđerović ili Đorđe Radulović, predstavljao zemlju u toj organizaciji.

Prema saznanjima Pobjede, crnogorski kandidat trebalo je da preuzme rukovodeće mjesto u RCC, nakon što aktuelnoj generalnoj sekretarki Meljindi Bregu istekne mandat.

Dugogodišnji diplomata i bivši ambasador Crne Gore u Vašingtonu Kaluđerović, bio je kandidat ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića, dok je bivšeg ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića predložio premijer Dritan Abazović.

Izvor Pobjede iz Vlade kazao je da je Crna Gora imala sve šanse da preuzme mjesto generalnog sekretara RCC.

“Poziciju je trebalo da preuzme bilo koji od kandidata, manje je važno koji. Važnije je to što smo imali sve pretpostavke da dobijemo tu poziciju u ime države jer je bio red na Crnu Goru da preuzme rukovođenje RCC. Propustiti takvu šansu je nedopustivo”, kazao je sagovornik uključen u izbor kandidata za RCC.

On je, upitan zašto na kraju Crna Gora, i pored dvojice predloženih diplomata, nije delegirala kandidata odgovorio da nije moglo da se dođe do dogovora.

Na samitu u okviru slovenačkog predsjedavanja na Brdu kod Kranja 2018. godine, donijeta je odluka o konsekutivnim mandatima generalnog sekretara RCC i to za albansku kandidatkinju Majlindu Bregu u periodu od 2019. do prošle godine i tadašnjeg crnogorskog predstavnika Igora Lukšića za period od ove do 2024. godine.

Vlada premijera Zdravka Krivokapića nije dala podršku Lukšiću, već je za kandidata predložila direktoricu Investiciono razvojnog fonda Irenu Radović.

RCC je operativno tijelo Procesa saradnje u Jugoistočnoj evropi (SEECP), s osnovnim ciljem promocije i jačanja regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi i pružanja podrške zemljama na putu evropske i evroatlantske integracije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS