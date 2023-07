Cetinjska URA pozvala birače da u subotu glasaju za SDP

Podgorica, (MINA) – Cetinjski odbor Građanskog pokreta URA (GP) pozvao je građane Prijestonice da podrže Socijaldemokratsku partiju (SDP) na izborima koji će u subotu biti ponovljeni na jednom biračkom mjestu u tom gradu.

Predsjednik cetinjskog odbora URA-e Slavko Janković pozvao je sugrađane da podrže listu SDP-a i nosioca liste Nikolu Đuraškovića, kako bi na taj način pokazali da dijele zadovoljstvo radom lokalne samouprave.

„Da cijenimo otklon od kriminalne i poražavajuće politike Demokratske partije socijalista, koja je od našeg Cetinja napravila grad iz kojeg mladi ljudi jedva čekaju da odu i čije posljedice ćemo još dugo ispaštati“, kazao je Janković.

On je u objavi na Fejsbuku /Facebook/ naveo da se nada da će u budućem periodu svi zajedno činiti sve da Cetinje bude istinska Prijestonica.

„I da bez obzira na određene stvari oko kojih se ne slažemo, budemo uvijek u funkciji dobra za naše građane, što smo kroz bezuslovnu podršku i zajednička djela i dokazali“, dodao je Janković.

On je poželio uspješan izborni dan i rekao da se nada da će u narednom periodu imati obostrano bolju saradnju, ne gledajući uvijek uskopartijske interese.

„Već činiti sve da bude više poštovanja i dobrih međuljudskih odnosa, kako nas tako i naših sugrađana i na taj način sigurnog dobra i prosperiteta istih“, zaključio je Janković.

