CDT: Milatović pobjednik predsjedničkih izbora

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović pobijedio je na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, osvojivši u drugom krugu 58,9 odsto glasova, pokazuju podaci Centra za demokratsku tranziciju (CDT) na osnovu 100 odsto obrađenog uzorka.

Prema podacima CDT-a, za predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista (DPS) i aktuelnog predsjednika države Mila Đukanovića je glasalo 41,1 odsto birača.

U drugom krugu predsjedničkih izbora glasalo je oko 383,3 hiljade birača, odnosno 70,7 odsto.

Glasačko pravo na izborima imalo je 542.154 građana.

