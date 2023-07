Čarapić: Iduće sedmice pregovori oko vlade

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) će već početkom sljedeće sedmice uputiti poziv političkim subjektima za zvanične pregovore o novoj vladi, saopštio je funkcioner PES-a Vasilije Čarapić.

On je Radio-televiziji Crne Gore kazao da ima dosta toga o čemu mora da se razgovara.

“Čeka nas jedno radno ljeto, a razgovaraćemo o temama, kako iz domena Skupštine, tako iz domena rada vlade. Dosta stvari će biti riješeno, a oko dosta toga će se i pregovarati. Spremni smo da vodimo pregovore”, rekao je Čarapić.

On je rekao da su ekonomske reforme, standard građana, evropski put, reforme obrazovanja, borba protiv korupcije i kriminala su glavni segmenti kojima će se nova vlada baviti.

Čarapić je rekao da sa njima mogu sarađivati svi oni koji streme istim ciljevima.

“Uputićemo poziv svim onim subjektima koji su spremni da se prihvate ovih tematika i koji su spremni da sa nama rade na ostvarenju ovih ciljeva. Rekli smo ko nam je crvena linija. Svi koji su ispod te linije neće biti pozvani na razgovor”, kazao je Čarapić, prenosi Portal RTCG.

Odgovarajući na pitanje da li to znači da će na razgovor biti pozvana i koalicija Za budućnost Crne Gore, Čarapić je odgovorio da je odgovorom obuhvatio i njih.

On je poručio da je PES stranka koja je nastala prije godinu dana i da je potrebno da se upoznaju sa političkim subjektima.

“Raniji pregovori su bili neformalnog tipa i bili su neophodni. Ukoliko vlada bude okupljena oko jedne agende, onda će to biti stabilna vlada”, zaključio je Čarapić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS