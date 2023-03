Brđanin mogao biti smijenjen samo u jasno formulisanoj proceduri

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji direktor Uprave policije Zoran Brđanin mogao je biti smijenjen samo u jasno formulisanoj proceduri, poručio je predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević.

On je kazao da pokušaj da se na Odbor prebaci odgovornost zbog toga što Brđanin nije smijenjen do danas predstavlja “klasičnu manipulaciju onih struktura URA čiji je on bio favorit još iz vremena vlade Zdravka Krivokapića”.

Knežević je podsjetio da je Brđanin bio kandidat URA-e za izbor direktora policije, dok je Demokratski front (DF) podržavao Dražena Medojevića.

“Takođe imam obavezu da podsjetim da je DF bio podnio amandmane na Zakon o unutrašnjim poslovima kojima se Odboru za bezbjednost i odbranu i Skupštini pružala mogućnost da u jasno preciziranoj proceduri mogu smijeniti direktora policije, ali da su protiv tih amandmana glasali protiv poslanici URA i DPS”, naveo je Knežević u reagovanju.

On je kazao da je tačno da je Izvještaj o radu Uprave policije stigao u decembru prošle godine, ali samo na upoznavanje.

“Bez obaveze za davanje mišljenja o smjeni Brđanina jer je u tom trenutku imao podršku Dritana Abazovića i Filipa Adžića, a samim tim i poslanika URA-e”, naveo je Knežević.

Kako je rekao, više zabrinjava činjenica da ni Krivokapić, ni Abazović kao predsjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost nijesu dostavili nijedan izvještaj o radu, iako im je zakonska obaveza da to učine dva puta godišnje.

Knežević je kazao da bi se Odbor, da je ijednom dobio izvještaj Vijeća u kojem piše da direktor Uprave policije snosi objektivnu ili bilo koju drugu odgovornost, zato što su njegovi pomoćnici osumnjičeni za pripadnost kriminalnim klanovima, odredio prema tim saznanjima.

“Međutim, ne da nije bilo tih saznanja, nego je Dejan Knežević u ime Uprave policije nekoliko puta prisustvovao sjednicama Odbora zajedno sa Abazovićem, glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem, i na tim sjednicama su svi tvrdili da imaju odličnu saradnju i da su rezultati takvi da dobijaju pohvale od partnerskih policija i službi iz čitave Evrope”, istakao je Knežević.

On je kazao da je nakon hapšenja Dejana Kneževića neko želio da odgovornost za izbor Brđanina prebaci na Odbor.

“Iako je svakom jasno da se dosadašnji direktor policije mogao smijeniti samo u jasno formulisanoj proceduri, uz veliki znak pitanja da li Odbor u ovom trenutku uopšte ima kvorum za punovažno odlučivanje”, naveo je Knežević.

On je kazao da je i na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost saopštio da istovremeno sa smjenom Brđanina ostavke treba da podnesu Abazović i Adžić jer, kako je rekao, imaju najmanje objektivnu odgovornost za njegov izbor.

Knežević je kazao da je planirao da zakaže kontrolno saslušanje čelnih ljudi u Vladi i bezbjednosnom sektoru za sledeću nedjelju nakon završenog drugog kruga predsjedničkih izbora.

“Volio bih da na toj sjednici bude kvoruma, ali i da bude otvorena za javnost, kako bi građani mogli izvući zaključke koje sam izvukao i ja – da u državnim institucijama nadležnim za borbu protiv organizovanog kriminala vlada totalno rasulo i haos”, poručio je Knežević.

