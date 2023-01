Božić budi nadu da svijet može biti bolje i pravednije mjesto za život

Podgorica, (MINA) – Božić je praznik koji simbolizuje rađanje nove nade da svijet može biti humanije, bolje i pravednije mjesto za život, kazao je predsjednik Vlade Dritan Abazović.

On je, povodom Badnjeg dana i Božića, rekao da vitlejemska noć nadahnjuje.

“Ona poručuje da, bez obzira na izazove pred kojima se Crna Gora, Evropa i svijet nalaze, uvijek imamo priliku da gradimo odnose na platformi uzajamnog poštovanja, praštanja, čuvanja slobode, dostojanstva i razumijevanja drugog i drugačijeg”, naveo je Abazović.

Abazović je kazao je da ovi blagi dani svjetlosti i nade obavezuju da, unapređujući lične sposobnosti, darove i vrline, doprinosimo napretku najbliže zajednice, cjelokupnog društva i države.

“U uvjerenju da će nesebičnost, razum i racionalnost, na koje nas poziva dan rođenja Isusa Hrista, ubuduće trajno dominirati našim ličnim i kolektivnim pregnućima i sveukupnim društvenim procesima, još jednom Vam čestitam veliki praznik”, zaključio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS