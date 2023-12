Borelj najavio novi paket podrške Crnoj Gori za suzbijanje sajber prijetnji

Brisel, (MINA) – Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj najavio je novi paket podrške za Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju za suzbijanje sajber prijetnji i jačanje otpornosti.

„Najavljujem novi paket podrške za Albaniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju za suzbijanje prijetnji sajber bezbjednosti i jačanje otpornosti“, naveo je Borelj na platformi X.

On je kazao da će paket podrške doprinijeti evropskoj bezbjednosti.

„Ova finansijska podrška ima za cilj da ojača naše partnere protiv izazova sa kojima se suočavaju u ovom ključnom domenu, doprinoseći evropskoj bezbjednosti“, rekao je Borelj.

U Briselu se održava godišnji Samit EU-Zapadni Balkan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS