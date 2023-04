Borba protiv korupcije i kriminala ključna za zatvaranje poglavlja

Podgorica, (MINA) – Borba protiv korupcije i kriminala u Crnoj Gori biće ključna za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, kazao je ministar vanjskih poslova Švedske Tobias Bilstrom.

Bilstrom koji je danas posjetio Crnu Goru, nakon sastanka sa premijerom Dritanom Abazovićem, kazao je da je posjeta dokaz snažnih odnosa dvije države.

On je naglasio da je predsjedavanje Švedske Savjetom Evropske unije (EU) stavilo Zapadni Balkan visoko na evropsku agendu.

Kako je kazao, ruska agresija je izmijenila bezbjednosni okvir u Evropi.

“Crna Gora predstavlja ključne partnere u zajedničkom naporima da održimo stabilnu i prospertitnu Evropu. Ohrabrujem da Crna Gora implementira reforme u vladavini prava”, poručio je on.

Bilstrom je naveo da je Crnoj Gori mjesto u EU i da za to ne postoji alternativa.

“Politički činioci u Crnoj Gori su ponovo zauzeli taj stav izgradnje konsenzusa u odnosu na pripremne aktivnosti koje su potrebne za ubrzanje puta ka EU”, rekao je Bilstrom.

Upitan da prokomentariše negativne izvještaje Evropske komisije o Crnoj Gori, šta je poručio vlastima i kada se može očekivati eventualno učlanjenje u EU, Bilstrom je rekao da su uvijek spremni da saslušaju predloge od Vlade Crne Gore o tome kako im najbolje mogu pružiti podršku.

On je kazao da su današnji razgovori bili fokusirani na vladavinu prava.

“Vjerujem da Crna Gora ima dosta toga da postigne u izgradnji političkih institucija i borba protiv korupcije i kriminala će biti ključni za zatvaranje poglavlja i to je bila ključna poruka”, rekao je Bilstrom.

On je rekao da je saslušao Abazovića i novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, dodajući da je uvjeren da postoji visok nivo motivacije u tom smislu od Vlade i nadležnih.

“Vjerujem da će napredak koji će Crna Gora ostvariti omogućiti joj da ostvari to”, kazao je Bilstrom.

Abazović je naveo da EU integracije ostaju glavni prioritet Crne Gore.

“Mi smo zemlja koja ima sto odsto kompatibilnu spoljunu politiku sa zemljama EU i koja prati sve pakete sankcija Rusiji, na taj način se dokazujemo kao kredibilan partner”, rekao je Abazović.

On je kazao da je Crna Gora, što se tiče aplikacije Švedske u NATO, jedna od prvih država koja je podržala proširenje Alijanse na Finsku i Švedsku.

“Dvije zemlje nemaju otvorene pitanja, imaju dobre odnose. Što se tiče regiona, svima je mjesto u EU”, rekao je Abazović i naglasio da Crna Gora želi da postane naredna članica EU.

