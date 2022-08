Bogdanović: Daćemo šansu bivšoj parlamentarnoj većini da usaglasi predlog

Podgorica, (MINA) – Demokrate će kao odgovoran politički subjekt dati šansu poslanicima dijela bivše parlamentarne većine da usaglase svoj predlog, rekao je poslanik te partije Boris Bogdanović dodajući da ako predlagači ne izađu sa sastanka sa 32 potpisa smatraće da fingiraju dijalog.

U Skupštini, gdje se danas raspravlja o povjerenju Vladi premijera Dritana Abazovića, data je pauza, nakon što su poslanički klubovi Demokratskog fronta i Pokreta za promjene tražili pauzu kako bi se prošla parlamentarna većina dogovorila o izlasku iz krize.

“Iako je poslanik Građanskog pokret URA Miloš Konatar rekao da rekonstrukciju Vlade neće prije izjašnjenja o Vladi, kao što smo više puta ponovili, razmotrićemo usaglašenu pisanu inicijativu, potpisanu od 32 poslanika”, rekao je Bogdanović.

I pored toga, kako je kazao Bogdanović, što je bilo i dana i vremena da isto učine, to učinili nijesu, jer nijesu ni htjeli iako su ih Demokrate pozivale.

On je rekao da to ukazuje na moguće zakulisne političke igre, političko blefiranje i pokušaj da se nastavi sa varanjem i obmanjivanjem poslanika i građana.

“Demokrate će, kao odgovoran politički subjekt dati šansu poslanicima dijela bivše parlamentarne većine da usaglase svoj predlog iako unaprijed znamo šta je kranji cilj”, kazao je Bogdanović.

Prema njegovim riječima, očigledno da je jedna fotelja bitnija od pobjedničke izborne volje, “jer kako i sami istakoše, ako Dritanova fotelja ostane, navodno sve može”.

“Ako predlagači sastanka ne izađu sa istog sa 32 potpisa na razrađenoj i pisanoj inicijativi o ciljevima i strukturi Vlade smatraćemo da se fingira dijalog radi davanja pojasa za spasavanje ovoj Vladi Demokratske partije socijalista (DPS) ili da Abazović ne želi rekonstrukciju nego želi da još jednom izigra izbornu volju građana”, rekao je Bogdanović.

On je kazao da je sve nepoznato, ali ono što je sigurno je da Demokrate u kombinacije URA-e i Socijalističke narodne partije sa DPS neće.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS