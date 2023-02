Bilčik: Okončati mandat aktuelne vlade i otvoriti put za nove izbore

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potreban brz politički dogovor, kako bi se okončao mandat aktuelne vlade i otvorio put za nove parlamentarne izbore, smatra pedsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) Vladimir Bilčik.

Bilčik je, u autorskom tekstu za The Parliament Magazine, naveo da je Crna Gora, iako jedna od najmlađih zemalja svijeta, poznata kao predvodnik u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (EU).

On je podsjetio da je Crna Gora do danas otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i tri privremeno zatvorila, nakon što je podnijela zahtjev za članstvo u EU 2008. i zvanično započela proces pridruživanja u junu 2012. godine

“U načelu, Crna Gora bi trebalo da ima direktan put ka pristupanju bez većih prepreka da postane sljedeća država članica EU”, rekao je Bilčik.

On je naveo da, za razliku od nekih drugih zemalja Zapadnog Balkana, Crna Gora nema dugotrajan bilateralni spor sa susjednom državom.

Kako je kazao, građani Crne Gore su dosljedno davali ogromnu podršku pristupanju EU, a prema anketama ta podrška je oko 70 odsto u korist članstva u Uniji.

“Sa brutalnim agresivnim ratom Rusije u Ukrajini, Crna Gora je pokazala stopostotnu usklađenost sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU, uključujući sve sankcije prema Moskvi”, naveo je Bilčik.

On je kazao da je Ruska invazija na Ukrajinu preoblikovala politiku proširenja EU i podsjetio da je Unija prošle godine dočekala tri nove zemlje kandidata – Ukrajinu i Moldaviju u junu i Bosnu i Hercegovinu u decembru.

Prema riječima Bilčika, Unija posvećuje više političke pažnje stanju u procesu pristupanja.

“Istovremeno, međutim, do kraja prošle godine različiti akteri EU su primijetili da Crna Gora više ne trči ka bloku, već da u najboljem slučaju stoji u mjestu. Šta se desilo?”, naveo je Bilčik u autorskom tekstu.

On je rekao da je prošlog ljeta Vlada u Podgorici izgubila većinsku podršku u Skupštini, i da od tada Crna Gora tone u sve dublju političku krizu.

Bilčik je podsjetio da je prošlog oktobra Evropska komisija ocijenila da su „politička nestabilnost, nestabilnost vlade i tenzije“ ometali značajan napredak na planu reformi, a potom i na putu pridruživanja države EU.

“Najnovija i ozbiljna eskalacija političke krize dogodila se pred Božić. Skupština Crne Gore usvojila je 12. decembra kontroverzni zakon kojim se ograničavaju ovlašćenja predsjednika, uprkos tome što je takav Zakon išao direktno protiv hitnog mišljenja Venecijanske komisije”, naveo je Bilčik.

To je, prema njegovim riječima, bio veliki izazov za dugogodišnje evropske ambicije Crne Gore, uključujući poštovanje ustavnosti i principa vladavine prava.

Bilčik je kazao da su EU i međunarodna zajednica upozoravale Crnu Goru na usvajanje ovih amandmana i iznova naglašavale apsolutnu hitnost izbora sudija za Ustavni sud zemlje, što ni ona nije učinila.

On je rekao da zbog toga, i po prvi put u istoriji zajedničkih parlamentarnih sastanaka, nije imao izbora nego da otkaže zakazani 21. sastanak POSP-a u Strazburu prošlog decembra.

“Šta je izlaz iz trenutnog ćorsokaka? Potreban je brz politički dogovor u Crnoj Gori da bi se okončao mandat aktuelne vlade i otvorio put za nove parlamentarne izbore”, smatra Bilčik.

On je kazao da, istovremeno, lideri iz cijelog političkog spektra moraju ubrzati reforme evropskih integracija kako bi ispunili očekivanja ogromne većine građana Crne Gore koji podržavaju budućnost svoje zemlje u EU.

“Podgorica više nema vremena za gubljenje”, zaključio je Bilčik.

