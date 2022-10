Bilčik: Izlazak iz političke krize tražiti u parlamentarnim izborima

Podgorica, (MINA) – Izlazak iz političke krize u Crnoj Gori treba tražiti u parlamentarnim izborima, ocijenio je poslanik Evropskog parlamenta i izvjestilac tog tijela za Srbiju Vladimir Bilčik.

On je kazao Pobjedi da je trenutna politička situacija u Crnoj Gori neodrživa, jer država prolazi kroz krizu već mjesecima i da bi rješenje trebalo najprije tražiti u novim parlamentarnim izborima.

Govoreći o ovogodišnjem izveštaju Evropske komisije za Crnu Goru i zemlje Balkana, Biličik je kazao da je izvještaj mogao biti mnogo bolji.

Bilčik je rekao da Crnu Goru, kvantitativno i dalje vidi kao kao vodeću kandidatsku zemlju, ali da kvalitativno, kada je u pitanju ono što treba da bude urađeno, postoji veliki broj problema u porastu.

“Izvještaj je pisan diplomatskim jezikom ali mislim da je poruka veoma jasna – Crna Gora se suočava sa teškom institucionalnom i političkom krizom i jedini način za napredak ka EU je što skorije rješenje ove krize”, istakao je Bilčik.

Pitanje je, kako je ocijenio, i dokle su političke snage u Crnoj Gori spremne i sposobne da prioritizuju fundamentalne stvari i strategijski interes njihove zemlje stave iznad uskopolitičkih interesa njihovih partija.

“Jer bez toga, nažalost, crnogorski progres ka EU ne vidim u bliskoj budućnosti. Prvo i osnovno je rješenje institucionalne krize”, naveo je Bilčik i dodao da Crnoj Gori treba Ustavni sud.

“Crna Gora već nedjeljama i mjesecima prolazi kroz krizu, i mislim da će najprije rješenje biti u izborima, a političari moraju da misle o institucionalnom okviru”, rekao je Bilčik.

On je ukazao da se bliže lokalni izbori iduće nedjelje, da su sljedeće godine predsjednički i da će možda biti i parlamentarni izbori.

“Ja neću govoriti kada bi oni trebali biti održani, ali svi mi vidimo situaciju, i svi vidimo da trenutni sastav parlamenta ne daje rješenja. Tako da je minimum koji treba da se postigne – fokusiranje na institucionalna rješenja”, zaključio je Bilčik.

