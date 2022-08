Bilčik: Crnoj Gori je potrebna istinski pro-evropska vlada

Brisel, (MINA) – Crnoj Gori potrebna je istinski pro-evropska vlada koja može dati prioritet strateškim reformama Evropske unije (EU) u odnosu na uske političke interese, rekao je predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom, Vladimir Bilčik.

Skupština Crna Gora glasovima 50 poslanika izglasala je nepovjerenje Vladi Dritana Abazovića.

“Nakon sinoćnjeg glasanja o nepovjerenju Crnoj Gori je potrebna istinski pro-EU vlada koja može dati prioritet strateškim reformama EU u odnosu na uske političke interese”, napisao je Bilčik na Tviteru.

Prema njegovim riječina, Crna Gora može pristupiti EU kada uspješno bude rješavala neke teške domaće političke zadatke.

“Spremni smo da pomognemo”, poručio je Bilčik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS