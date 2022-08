Bešić: Izbori izlaz iz aktuelne situacije

Podgorica, (MINA) – Bivša parlamentarna većina teško može formirati novu vladu i izbori su jedini izlaz iz aktuelne političke situacije, ocijenio je analitičar Miloš Bešić.

Bešić smatra da je skoro pa nemoguće da pobjednici izbora prije dvije godine mogu formirati novu vladu.

“Sve i da se desi ne mislim da je to dobro rješenje sa stanovišta političke stabilnosti, prosto, toliko je zle krvi između političkih aktera tih partija. Toliko je riječi upućeno jedni drugima. Ne vidim da to može da bude jedna stabilna vlada koja može stabilno da obavlja svoj posao”, rekao Bešić za Televiziju Crne Gore.

On je ocijenio da bi takva nestabilna Vlada bila i ona koju bi eventualno formirale Demokrate i Demokratska partija socijalista (DPS).

“URA je u kampanji bila “anti-DPS” partija pa je napravila manjinsku vladu uz podršku DPS-a. Ako je to bilo moguće onda je sve zaista moguće, ali kažem nije puno vjerovatno”, kazao je Bešić, prenosi portal RTCG.

On smatra da su izbori na svim nivoima najbolje rješenje i to krajem oktobra kada su zakazani lokalni u više opština.

“Niko nije zadovoljan sa jučerašnjim danom. DPS nije zadovoljan jer njihov uticaj nije veći nego juče bez obzira što je na njihovu inicijativu oborena Vlada. Ostali akteri ne mogu da se dogovore, sve i da se dogovore nemaju valjanu poziciju da obezbijede političku stabilnost i da ponovim da mimo izbora ne vidim nikakav valjano rješenje”, rekao je Bešić.

Bešić, međutim, nije siguran koliko bi novi izbori promijenili političku scenu jer niko ne bi imao stabilnu većinu, pa bi smatra opet jedan poslanik bio tas na vagi.

