Bečić: Nezabilježeno da opozicija ne želi izbore

Podgorica, (MINA) – Lider Demokrata Aleksa Bečić kazao je da nije zabilježeno da opozicija u bilo kom trenutku ne želi izbore.

Poslanici crnogorskog parlamenta izglasali su nepovjerenje Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

“Kada podnesete incijativu za rušenje vlade, a jedini sjedite u njoj, a pale vatromete oni koje smo zajedno pobijedili sa 220 hiljada građana, mislim da nema potrebe više komentarisati”, kazao je Bečić novinarima nakon sjednice.

Prema njegovim riječima, danas su se desila tri parlamentarna apsurda, koja ne postoje nigdje u Evropi i svijetu.

“Prvi, da opozicija odbije da podrži odluku o skraćenju mandata i da idemo na vanredne parlamentarne izbore”, kazao je Bečić.

Kako je ocijenio, nije zabilježeno da opozicija u bilo kom trenutku ne želi izbore.

Drugi apsurd je, kako je rekao, da najmanja partija u parlamentarnoj većini sruši Vladu u kojoj je bila i sruši koncept za koji se zalagala.

“Treći apsurd je da upravo ona politička partija na čijoj izbornoj listi nije bio (Zdravko) Krivokapić, i ona koja nije imala nijednog ministra, a to su Demokrate, ostane na braniku izborne volje građana”, rekao je Bečić.

Na pitanje, ako lider URA-e Dritan Abazović ponudi saradnju u novoj vladi, Bečić je rekao da oni koji nijesu isključili mogućnost saradnje sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), moraju da daju čvrste garancije i isključe mogućnost paktiranja i saradnje sa DPS.

“Mi smatramo da je rješenje, da se isključi mogućnost saradnje sa DPS, možemo da pristupimo onome što je po meni jedino rješenje, dogovor u okviru parl većine i manjinskih partija”, poručio je on.

Bečić je kazao da je, ako ne može biti dogovora, najpoštenije otići na izbore.

“U svim demokratskim državama, ako nema dogovora, jedino rješenje su izbori”, naveo je Bečić.

On je ponovio da se ne smije prekrajati izborna volja.

Na pitanje, s obzirom na to da su usvojene izmjene zakona o lokalnoj samoupravi, da li će predsjednik države Milo Đukanović morati da pomjeri već raspisane izbore, Bečić je kazao da se to mora pitati predsjednik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS