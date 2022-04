Anastasiades: Zbog ruske agresije nova politika EU prema Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) će, zbog agresije Rusije na Ukrajinu, imati novu politika u odnosu na Zapadni Balkan, ocijenio je predsjednik Kipra Nikos Anastasiades.

Anastasiades je, na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, kazao da se Evropa ujedinila nakon ruske agresije.

“Postoji nevjerovatna solidarnost prema državama članicama ali i zemljama kandidatima za članstvo u EU”, rekao je Anastasiades.

On je kazao da je, posebno kod nekih velikih članicama Unije, primjetna promjena stava prema Zapadnom Balkanu.

“I oni žele da se ubrza proces integracija, posebno onih zemalja koje ispunjavaju uslov za članstvo, kao što ste vi”, kazao je Anastasiades.

On je čestitao na napretku koji je Crna Gora ostvarila u odnosu na sve druge zemlje kandidate za članstvo.

“Pratimo sa pažnjom taj proces, vidimo da se ubrzava i od 2020. godine EU pokušava da na efikasniji način pomogne zemljama članicama. Shvatamo da je to neophodno u ovom trenutku”, naveo je Anastasiades.

On je kazao da je Crna Gora zatvorila tri poglavlja, ali da ih je još mnogo ostalo nezatvoreno, dodajući da su posebno teška poglavlja 23 i 24.

“Ipak, siguran sam da ćete vrlo brzo uspjeti da prevaziđete i te probleme, jer mi, kao Evropljani, ćemo vam pomoći u tome”, rekao je Anastasiades.

On smatra da će Crna Gora biti prva naredna zemlja članica EU, kao što je u ovom trenutku prva u pregovaračkom procesu.

“Zbog agresije Rusije na Ukrajinu postojaće nova politika u odnosu na region. EU će morati da prenebjegne lične interese i da se više okrene zemljama kandidatima”, naveo je Anastasiades.

Đukanović je ocijenio da su odnosi Crne Gore i Kipra prijateljski i da je saradnja već veoma respektabilna.

“Mi sarađujemo i u bilateralnoj ravni, dijeleći vanjsku i bezbjednosnu politiku EU, ali i kroz format malih evropskih zemalja u raznim oblastima”, rekao je Đukanović.

On je kazao da potencijal za saradnju prije svega vidi u ekonomiji, jer smatra da su privredne strukture dvije države prilično slične.

“Postoji ozbiljna mogućnost za razmjenu iskustava i za dalje unapređenje onog što su ostvarenja i jedne i druge zemlje u toj oblasti”, rekao je Đukanović.

On je naveo da je Crna Gora zahvalna na podršci Kipra svim zemljama regiona u dostizanju evropskih ciljeva.

“Kipar je već iskusna članica EU i može da nam bude od velike pomoći u razmjeni iskustava iz pregovaračkog procesa, i u transferu ekspertiza do kojih je došao, o tome smo danas dosta ozbiljno razgovarali”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je važno da je Kipar zemlja koja veoma dobro tumači potrebu zemalja Zapadnog Balkana za članstvom u EU.

Đukanović je istakao da je to par ekselans pitanje stabilnosti Zapadnog Balkana.

“Mislimo da će tradicionalni problem Balkana uopšte, ne samo Zapadnog, nestabilnost, lagano iščezavati i pretvarati se u pouzdanu stabilnost i u dinamičan razvoj upravo procesom integracije u EU”, kazao je Đukanović.

On je dodao da je Crnoj Gori žao što se to možda u prethodnim godinama nije najbolje razumjelo na nekim najvažnjim evropskim adresama.

“Ali nam je drago da se to razumije dobro u našem bližem okruženju”, istakao je Đukanović.

On je kazao da je ohrabrujuće što je od Anastasiadesa čuo da se probudilo evropsko jedinstvo, kao i da se osnažila odlučnost, efikasnost u zajedničkom djelovanju.

“To budi nadu da će se sa dodatnom pažnjom i sa izdašnikom podrškom EU okrenuti Zapadnom Balkanu, nastaviti politiku proširenja i obezbijediti ono što nam je zajednički cilj – ujedinjene Evrope. Mislimo da je to put za pouzdaniju evropsku stabilnost i konkurentnost na globalnoj sceni”, poručio je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS