Adžić: Očekujem da Abazović sjutra dobije mandat za sastav vlade

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Građanskog pokreta (GP) URA Filip Adžić kazao je da očekuje da će lider te stranke Dritan Abazović u srijedu dobiti mandat za sastav nove evropske vlade.

On je kazao da smatra kako se samo jedno ime vrlo jasno iskristalisalo kao potencijalni kandidat za sastav buduće vlade.

“To je Abazović. Ja očekujem da će on sjutra dobiti mandat za sastav nove evropske vlade”, ocijenio je Adžić za Televiziju Crne Gore.

On je poručio da nema novih momenata, kada je riječ o modelu buduće vlade.

“On ne podrazumijeva ulazak Demokratske partije socijalista (DPS) u vladu, što se moglo čuti ovih dana. Dakle, ostajemo čvrsti na tome da DPS neće biti dio buduće evropske vlade”, rekao je Adžić, prenosi portal RTCG.

On je poručio da, ukoliko model manjinske vlade ne prođe, u URA-i očekuju nove izbore.

