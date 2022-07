Abazović: Ugovor može biti potpisan u avgustu

Podgorica, (MINA) – Ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) može biti potpisan u avgustu, nakon što svi još jednom dostave mišljenje o tom dokumentu, rekao je premijer Dritan Abazović.

On je novinarima, na pitanje kada se može očekivati potpisivanje Temeljnog ugovora, kazao da će do toga doći nakon što se taj proces zatvori, odnosno nakon što svi još jednom dostave mišljenja.

“Možemo očekivati da to bude početkom avgusta ili u jednom periodu, možda sredinom ili krajem tog mjeseca. Nijesam siguran kad bi stvarno moglo da se desi, ali to je proces koji je doveden do kraja”, kazao je Abazović.

Upitan kako komentariše izjavu Mitropolije crnogorsko primorske da im nijesu prihvatljive izmjene Temeljnog ugovora, Abazović je odgovorio da svako brani svoje stavove i zastupa svoje interese.

Kako je dodao, Vlada ima inkluzivnu priču u vezi sa Temeljnim ugovorom i nijesu istiniti navodi da nije bilo javne rasprave o tom dokumentu.

Prema riječima Abazovića, komisija, koja je trebalo da razmatra ugovor, nije profunkcionisala zato što su tri člana koje je delegirao predsjednik Crne Gore odustala.

“Sistem švedskog stola ne može da funkcioniše. Što bi bilo da je neko koga je predložio premijer kazao da neće da bude u komisiji, ako je sa druge strane neka profesorica ili aktivista”, rekao je Abazović.

On je kazao da je smatrao da će svako da pređe preko ličnih i građanskih ili vrednosnih animoziteta, kako bi doprinio da tekst ugovora bude u skladu sa ustavom i zakonom.

“S obzirom na to da se to nije desilo, ostaje prostor. Mi smo ponovo dobili primjedbe od Akcije za ljudska prava u pisanom obliku. Imamo obavještenje da će danas drugi članovi komisije napismeno dati komentar na Temeljni ugovor”, rekao je Abazović.

On je pozvao sve zainteresovane da upute dopise njegovom kabinetu, koji će ih razmatrati.

“Ali, moram biti iskren da nikakve novitete nijesam čuo. Ima li neko nešto novo da kaže? Ako nema, onda Temeljni ugovor ide dalje”, dodao je Abazović.

Upitan kada će komisija početi sa radom, on je ponovio da su tri članice odlučile da odustanu od učešća.

“Ja to cijenim, sa nekima sam se i čuo. Mislim da se sa time završava. Uvijek postoji Ustavni sud, ali priča da to nije usklađeno sa ustavom i zakonom ne stoji”, naveo je Abazović.

On je kazao da Crna Gora ima mnogo važnijih stvari od Temeljnog ugovora dodajući da se nada da će se to vrlo brzo završiti u, kako je kazao, relaksiranoj atmosferi.

Upitan kako komentariše poruke iz Socijaldemokratske partije da će izglasati nepovjerenje Vladi ukoliko komisija ne uradi posao, on je kazao da to nije nikakav problem.

“Neka ne čekaju Temeljni ugovor, niti komisiju neka odmah preduzmu ono sto misle da treba. Oni se ionako ponašaju kao da nijesu dio tima, nama to ne smeta u radu. Onda bi bilo logično da ne kandiduju svoje ljude za javnu administraciju”, poručio je Abazović.

Na pitanje kako komentariše izjavu mitropolita Joanikija povodom mauzoleja na Lovćenu, Abazović je kazao da poziva sve građane, bez obzira na njihovu funkciju, da pokušaju da prilagode retoriku potrebama Crne Gore, pomirenju, toleranciji i razvijanju evropskog duha zajedništva.

Prema riječima Abazovića, sve ostalo nije u kontekstu opšteg društvenog razvoja.

“Ne želim da komentarišem vjerske lidere. Oni imaju svoj način komunikacije i grupacije kojima se obraćaju. Samo želim da kažem da svi treba da budemo afirmativni kada su u pitanju poruke pomirenja”, naveo je Abazović.

Upitan da prokomentariše izjavu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića o tome kako će Abazovića istorija pamtiti ukoliko potpiše Temeljni ugovor, premijer je rekao da su Đukanoviću birači već presudili.

“Za sudove i istoriju mora da se sačeka. Ja sam spreman. Jesu li ostali, vrijeme će pokazati. Tvrdim da nije do Temeljnog ugovora, nego do pravde i tvrdim da neke strukture to pitanje uopšte ne interesuje. Istorija će suditi i meni i njima”, kazao je Abazović.

On je, komentarišući navode da su ministar bez portfelja Zoran Miljanić i poslanik Srđan Pavićević umiješani u koruptivne radnje, saopštio da poziva nadležne da istraže sve što bi moglo da bude sporno.

“A to se odnosi i na one koji su to objavili i na ono što je objavljeno. Razumijem da neki ljudi više nijesu sigurni da će Crna Gora biti njihova privatna kompanija”, naveo je Abazović.

Na pitanje da li osjeća odgovornost za imenovanje Artana Kurtija za novog generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), on je kazao da će Kurti dobro raditi svoj posao.

“Paniku oko izbora Kurtija izazivaju oni koji su davali podatke Pobjedi i portalu Aktuelno. Nezavisno od konačnog epiloga, Crna Gora će iskoračiti i ta transparentnost će da dođe do značaja”, rekao je Abazović.

On je kazao da je Kurti rehabilitovan od državnih organa Crne Gore.

“Ako bude potrebe, ja ću saopštavati imena onih koji su rehabilitovani u prethodnom periodu, a obavljali su značajne funkcije u državi”, naveo je Abazović.

Upitan kako gleda na Rezoluciju o žrtvama genocida u Pivi i Velici, on je odgovorio da odnos prema svim žrtvama genocida i ratnih zločina mora biti identičan.

“Ako ta odluka bude, a vidio sam da je većina poslanika podržava, nemam ništa protiv. Tu nijesam vidio nikakvu lošu namjeru, već samo da se identifikuje još jedan gnusni zločin koji se desio na ovim prostorima”, dodao je Abazović.

