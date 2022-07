Abazović: U petak o temeljnom ugovoru, neću pasti pod uticaj grupice ekstremista

Podgorica, (MINA) – Vlada će u petak glasati o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), potvrdio je premijer Dritan Abazović i poručio da mu ne pada na pamet da, kako je naveo, padne pod uticaj grupice ekstremista unutar Vlade .

Abazović je kazao da je Crna Gora jedina država na svijetu u kojoj ministar odbrane priželjkuje sukobe sopstvenih građana i gdje se ministar vanjskih poslova više bavi crkvom nego evropskim integracijama.

„Temeljni ugovor nema nikakav prioritet u odnosu na neko drugo pitanje“, rekao je Abazović, , odgovarajući na pitanja novinara u Tivtu.

Kako je kazao, oni koji su podržali manjinsku Vladu imali su pred sobom sporazum koji je, između ostalog, tretirao i tu tačku, pa su prihvatanjem podrške Vladi prihvatili obavezu da će sa SPC i Crnogorskom pravoslavnom crkvom i drugim djelovati promptno.

„Ono što možemo da završimo sjutra, riješićemo sjutra. Ne želim više da se bavim Temeljnom ugovorom, niti mi pada na pamet da padam pod pritisak grupice ekstremista unutar Vlade ili grupice onih koji zbog toga što su prestale državne apanaže pokušavaju da vrate državu u devedesete“, rekao je Abazović.

Upitan imaju li većinu u Vladi o Temeljnom ugovoru, Abazović je kazao da je on najliberalniji premijer kojeg je Crna Gora imala i da mu ne pada na pamet da vrši pritisak na bilo kog ministra kako će da se izjasni o bilo kom pitanju.

„Zamolio bih druge ministre da ne pozivaju druge ministre na telefon i vrše im takav pritisak, između ostalih i ministra odbrane“, rekao je Abazović.

On je poručio da niko ne misli da trikovima može Crnu Goru da odvede od glavnih principa.

„Nije njima do Temeljnog ugovora, nego do Europola. Ne plaše se oni Temeljnog ugovora, nego Europola“, rekao je Abazović.

On je naglasio da je njihov glavni cilj da država ide prema Evropskoj uniji (EU), da se izbore za bolji standard ljudi, sa krizom koju nije Crna Gora izazvali, ali koja definitivno neće zaobići Crnu Goru.

Kako je kazao, Temeljni ugovor je pitanje Ministarstva pravde.

“Učlanjenje Švedske i Finske je pitanje ministarstava odbrane i vanjskih poslova i zadovoljan sam kako su to odradili. Oni nijesu za to da se potpiše Temeljni ugovor. Oni žele da izbori budu tuča između procrnogorskog i prosrpskog bloka”, rekao je Abazović.

Upitan da li je tačno da su ga ambasadori EU upozorili da bi se mogla Temeljnim ugovorom dovesti u pitanje stabilnost vlade, i kako komentariše izjavu Mila Đukanovića da bi trebalo uključiti i istoričare, Abazović je kazao da nijesu nikoga silili da podrži Vladu i da to neće.

Kako je kazao, izjava Đukanovića bila je mnogo odgovornija nego izjava Konjevića i Krivokapića, sa mnogo više državničkog stava.

Abazović je dodao da će temeljni ugovori biti potpisani sa svim vjerskim zajednicama i da će i one zajednice koje imaju taj ugovor doći sa svojim zahtjevima.

On je ocijenio da Vlada ima ekstremnu međunarodnu podršku.

Govoreći o vojnom poligonu, on je rekao da su ranije kazali da neće graditi poligon na Sinjajevini.

Upitan zašto se Vlada nije oglasila oko izjave srbijanskog ministra Aleksandra Vulina, Abazović je kazao da “svaka Vlada ima svoje Vuline”.

