Abazović: Svi da budu svjesni trenutka u kojem se Crna Gora nalazi

Podgorica, (MINA) – Izbor vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu, članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda bio bi veliki korak naprijed za Crnu Goru, poručio je premijer Dritan Abazović i dodao da je optimista da se to može desiti do 31. jula.

On je to rekao u Skupštini, odgovarajući na pitanje predstavnice kluba Socijaldemokratske partije i Liberalne partije, Draginje Vuksanović Stanković, šta će preduzeti da se pokrene ozbiljan dijalog vlasti i opozicije radi obezbjeđivanja ustavne kvalifikovane većine za izbor vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

Abazović kazao da ta većina može biti obezbijeđena samo ako svi budu svjesni trenutka u kojem se Crna Gora nalazi i ako bude uspostavljena komunakcija koja podstiče na dijalog.

„Ako donesemo te tri odluke koje ste pomenuli u pitanju, mislim da će to biti veliki korak naprijed. Želim da do kraja budem optimističan da ćemo uspjeti to do 31. jula“, rekao je Abazović.

On je kazao da će Temeljni ugovor sa Srpskom

pravoslavnom crkvom biti javan.

„Pozivam Vas da date svoj doprinos, niko ne želi ništa da uradi što je suprotno Ustavu i zakonu“, dodao je Abazović.

Na pitanje poslanika Socijaldemokrata (SD) Damira Šehovića kakav je trenutni status Petra Kneževića u Upravi policije, on je odgovorio da Knežević nije komandant Protivterorističke jedinice, već shodno rješenju o rasporedu obavlja poslove komandira Antiterorističkog tima “A”, u zvanju viši policijski inspektor I klase.

Abazović je, odgovarajući na pitanje šta namjerava da preduzme nakon “priznanja Kneževića da je tokom policijske akcije na Cetinju 4. i 5. septembra bio u neposrednoj komunikaciji sa pojedinim kriminalnim grupama”, naveo da je unutrašnja kontrola pokrenula sve procedure i da se nijedan pripadnik policije neće štititi ni po jednom osnovu.

On je, odgovarajući Šehoviću, rekao da intervencija policije na Cetinju nije počela zbog Molotovljevog koktela.

„Nego zbog snimka koji sam postavio na društvene mreže u šest ujutru, kada se desio napad bivšeg direktora policije na službeno lice. Tada je krenula intervencija policije“, naveo je Abazović.

On je kazao da se jako loše osjećao i prije i nakon 4. i 5. septembra prošle godine, jer je, kako je dodao, pokazan visok stepen netolerancije.

„Na to ne mogu biti ponosan. Rekao sam da sam ponosan na to što i pored velikog bezbjednosnog rizika, nije bilo žrtava“, naveo je Abazović.

Na pitanje da li će podržati inicijativu SD-a da se otvori parlamentarna istraga i formira anketni odbor kako bi bile utvrđene sve činjenice u vezi sa dešavanjima na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine, on je odgovorio potvrdno.

„Za mene nije bitno odakle dolazi inicijativa. Podržavam svim silama, ne samo kada su u pitanja dešavanja na Cetinju, već i neke druge teme“, dodao je Abazović.

On je kazao da policijom nijesu komandovali kriminalci, strukture van policije, političari, niti ljudi iz susjednih država, već tadašnji direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

„Sve ostalo što ko priča po kafanama ili bilo kojim mjestima, javno, tajno, morao bi da potkrijepi nekim dokazima“, rekao je Abazović.

Abazović je kazao da je odbranio Crnu Goru i to već nekoliko puta, sa vrlo malo političke snage.

On je poručio da svi zajedno treba da učine napor da se ne podstiče bilo koji vid mržnje.

Šehović je pitao da li je tokom akcije policije na Cetinju bilo promjene u komandnom lancu u odnosu na onaj koji je propisima definisan i da li je bilo naoružanih osoba u vjerskim objektima.

“Ako se ispostavi da je bilo što od ovoga tačnim, onda se plašim da ćete doći u situaciju ili da ste nedostojni ili nesposobni da budete na mjestu na kojem ste sada”, naveo je Šehović.

Abazović je odgovorio da komandni lanac nije ni jednog sekunda izašao iz onoga što je predviđeno zakonom.

“Da li je u prostorijama Vlade bilo ljudi koji nemaju veze sa bezbjednosnim sektorom, odnosno u kabinetu premijera – jeste, ali to, prema mom mišljenju, nije protivzakonito”, naveo je Abazović.

On je dodao da misli da raspolaže svim činjenicama i da je uvijek spreman da o svim pitanjima javno i transparentno govori.

Predstavnik koalicije Crno na Bijelo, Srđan Pavićević, pitao je Abazovića da li je u vezi sa švercom cigareta u barskoj luci spreman da ide do kraja, da li će morati tražiti i inostranu partnersku pomoć i ima li procjenu ukupne materijalne štete nanijete Crnoj Gori.

Abazović je odgovorio da ne zna kolika je ukupna šteta koju je Crna Gora pretrpjela u posljednje 22 ili 23 godine, ali da se ona sigurno mjeri milijardama.

„U proteklih nekoliko godina taj biznis u Crnoj Gori je vrijedio 500 miliona EUR. To nije direktna šteta za budžet zato što su se prodavale na crnom tržištu u zemljama Evropske unije (EU) i Velike Britanije, stoga je i izazvalo veliko interesovanje naših međunarodnih partnera i veliku podršku da dođemo do rezultata do kojih smo došli“, naveo je Abazović.

On je kazao da su ispoštovane sve procedure vezane za zapljenu cigareta u Luci Bar.

“Roba koja je zaplijenjena procjenjuje se da bi na legalnom tržištu vrijediela 100 miliona EUR, možda i 120 miliona EUR”, rekao je Abazaović.

On je dodao da vjerovatno postoje i cigarete kojima je istekao rok trajanja, i da postoje dvije opcije – da se sva roba uništi ili da se pronađe legalna infrastruktura i proda na inostranom tržištu.

Abazović smatra da je druga opcija mnogo bolja.

On je naveo da naplata akciza u periodu od 1. januara do 16. maja ove godine iznosi 95,2 miliona EUR, što je za 27 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Prema njegovim riječima, ostvaren je značajan rast prihoda od akciza na duvanske proizvode od 87 odsto, ili 13 miliona EUR više u odnosu na isti period prošle godine.

To su, kako je naveo, podaci koji govore da se nije eliminisalo crno tržište, ali da se stvari dovode u red.

„Crna Gora više nije crna tačka kada je riječ o švercu cigareta“, kazao je Abazović.

Na pitanje poslanika Demokrata Moma Korivice da li i dalje stoji iza pojedinih izjava o Demokratskoj partiji socijalista, on je odgovorio da ostaje pri svim svojim političkim izjavama, uključujući i citirane.

Abazović je rekao da njemu URA nije na prvom mjestu, već Crna Gora.

“Vama je samo vaša partija u glavi i na prvom mjestu i sve ostalo ste spremni da banalizujete, optužite, polarizujete, obezvrijedite, da biste ostvarili jedan procenat više na nekim narednim izborima”, naveo je Abazović odgovarajući Koprivici.

Abazović je kazao “da mu je žao što su Demokrate otišle u desno” i dodao da je očekivao da ta partija nastavi proteste.

On je ocijenio da Demokrate ne žele politički dijalog i elementarne principe funkcionisanja svakog političkog sistema.

Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić pitao je Abazovića šta će Vlada uraditi na polju intenziviranja procesa evropskih integracija, čiji je zastoj bio evidentan.

On je ocijenio da je protekli period od skoro godinu i po značio potpunu stagnaciju u evropskim integracijama.

Od nove Vlade, kako je naveo Mustafić, očekuje se ubrzanje tog procesa i postizanje mjerljivijih rezultata.

Abazović je kazao da svi moraju da ulože više napora kako bi evropski put Crne Gore dobio na dinamici i uspješno bio okončan u što skorijem periodu.

„Apelujem da zajedno sa svim poslaničkim klubovima u periodu proljećnjeg zasijedanja, nijesmo limitirani, ali bi bilo dobro da do 31. jula pošaljemo poruku da možemo da idemo prema završinim mjerilima“, rekao je Abazović.

On je ocijenio da kada Crna Gora dobije završna mjerila u oblasti vladavine prava, brojna poglavlja će moći da jako brzo ili automatski budu zatvorena.

Abazović je kazao da je vrlo zadovoljan međunarodnom pozicijom Crne Gore u ovom trenutku.

„Naravno, ona vjerovatno i dalje nije plod samo naših zasluga, malo je plod dešavanja na geopolitičkom planu, ali definitivno se osjeća da i EU i Sjedinjenim Američkim Državama treba neki pozitivan primjer u regionu“, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, ako postoji zemlja koja to može da isporuči, to je Crna Gora.

„Ako to mi ne prepoznamo, zbog nekog sitnog političkog interesa, osjećaja da možda neko nije perfektan kandidat, mislim da ćemo napraviti stravičnu grešku“, naglasio je Abazović.

On je kazao da Vlada neće mijenjati pregovaračku strukturu, već da namjerava da je smanji i definiše po klasterima.

Poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović pitao je ko je naredio i zašto rušenje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ koja se nalazi u naselju Ibričevina u Podgorici, a zatim nije na vrijeme otpočeo gradnju nove.

Abazović je odgovorio da je novi ministar prosvjete Miomir Vojinović uložio ogromne napore da se u što je moguće bržem roku prevaziđu sve prepreke koje se tiču početka izgradnje nove škole.

„Problem je što i kada krenemo u izgradnju nove škole, biće potreban određeni vremenski period, ne toliko mali, da se ona završi. Međutim, to je jedina solucija“, kazao je Abazović.

On je naveo da prethodna vlada nije odmah dala urbanističko-tehničke uslove, „što je malo čudno“.

Abazović je rekao da niko nije kriv što je došlo do pukotine u jednom od paviljona škole i da sanacija nije bila moguća.

„Cilj je da što prije krenemo u izgradnju novog objekta i da učenici dobiju što je moguće brže moderan objekat“, naveo je Abazović.

