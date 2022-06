Abazović stigao u Kijev

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović stigao je u Kijev, gdje je otputovao na poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Abazović je u Kijev otišao sa premijerom Albanije Edijem Ramom.

“Stigli smo u Kijev sa Edijem Ramom da pružimo iskrenu podršku Ukrajini i njenim građanima u odbrani prava na slobodu. Crna Gora će nastaviti da pomaže Ukrajini u ovom teškom trenutku i humanitarnoj katastrofi”, napisao je Abazović na Tviteru.

