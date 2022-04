Abazović sjutra predstavlja koncept nove vlade

Podgorica, (MINA) – Mandatar Dritan Abazović predstaviće sjutra koncept nove vlade Crne Gore.

Vlada će imati 20 ministarstava i četiri potpredsjednika, koji će biti i resorni ministri.

Glavni odbor Socijalističke narodne partije (SNP) prihvatio je da ta stranka bude dio manjinske vlade u kojoj će biti i Socijaldemokratska partija (SDP).

U uzvršnoj vlasti će, osim Građanskog pokreta URA, SNP-a i SDP-a, biti i manjinske partije.

Abazović će koncept predstaviti na konferenciji za novinare u Vili Gorica, u 11 sati.

