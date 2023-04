Abazović: Sindikat da ne koči odluku o povećanju zarada umjetnicima

Podgorica, (MINA) – Vlada daje podršku umjetnicima za povećanje zarada, rekao je premijer Dritan Abazović i apelovao na Sindikat kulture Crne Gore da ne koči donošenje te odluke.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on i ministarka kulture i medija Maša Vlaović primili su danas predstavnike umjetničke grupe poslova povodom nezadovoljstva novim Granskim kolektivnim ugovorom.

“Abazović je ponovio ranije iznijete stavove i naglasio da Vlada daje punu podršku umjetnicima u njihovom nastojanju da im se povećaju zarade i apelovao na Sindikat kulture Crne Gore da ne koči donošenje takve odluke”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Vlaović je podsjetila na stav Ministarstva koje daje punu podršku predstavnicima umjetničke grupe poslova, kako bi se dijalogom došlo do uvećanja koeficijenata.

Ona je pozvala na ujedinjavanje i mijenjanje hermetičnih stavova i istakla da je potrebno da se u maniru zajedništva pokaže zrelost “koja će nas dovesti do pozitivnog ishoda”.

Vlaović je kazala da, nakon što zahtjev umjetnika za povećanjem koeficijenata nije dobio pozitivan ishod na sjednici Odbora, pregovori moraju biti nastavljeni.

„S obzirom na to da je nakon održavanja prethodne sjednice jedan član Odbora ispred Sindikata dao ostavku, očekujemo da će Sindikat odgovoriti na inicijativu Ministarstva za održavanjem ponovne sjednice i da će se nova sjednica Odbora realizovati do kraja sedmice.

