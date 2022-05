Abazović: Radost ne može biti potpuna ukoliko 21. maj ne slave svi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je zemlja različitosti, što je njeno najveće bogatstvo, mogućnost i šansa, poručio je predsjednik Vlade Dritan Abazović dodajući da radost ne može biti potpuna ukoliko Dan nezavisnosti, 21. maj ne slave svi građani.

Abazović je, na svečanom prijemu u Vili Gorica, ocijenio da proces obnove nezavisnosti nije bio jednostavan ni lak već, kako je rekao, prožet brojnim pitanjima i različitim pogledima na crnogorsku budućnost.

“Ipak, dok se u našem neposrednom okruženju o državnom statusu odlučivalo oružjem, crnogorski građani, pokazavši zrelost i tolerantnost, obnovili su nezavisnost perom. Vjekovni suživot našeg društva položio je veliki ispit”, kazao je Abazović.

On je naveo da je, šesnaest godina nakon obnove nezavisnosti potrebno da se svi zapitaju jesu li dovoljno učinili da Crnu Goru osnaže i učine prihvatljivom za sve.

“Naša intencija je da ovaj dan slave svi građani i građanke, bez obzira kako su glasali prije šesnaest godina, kako se izjašnjavaju i kom se Bogu mole. Naša radost neće biti potpuna ako 21. maj ne slavimo svi zajedno”, rekao je Abazović.

On je poručio da se ne smije dozvoliti da nepoštovanje drugačijeg mišljenja proizvodi polarizaciju unutar društva, odbojnost prema državi i njenim simbolima.

“Tome moramo stati na kraj jer nema većeg protivnika prosperitetnu i bogatstvu Crne Gore od vještačkih podjela u društva”, rekao je Abazović.

On je kazao da nova Crna Gora želi novu društvenu paradigmu.

“Nekada smo se borili za državno-pravni status Crne Gore, a danas se borimo za njen društveni karakter. Zato borba za državu jednakih šansi, evropske budućnosti, socijalne jednakosti, jakih i nezavisnih institucija predstavlja borbu za nacionalne interese države”, istakao je Abazović.

On je poručio da Crna Gora nema luksuz da još jednu generaciju izgubi u “balkanskim suludostima i vjetrometinama”.

Prema riječima Abazovića, Crna Gora mora nepokolebljivo koračati evropskim putem gdje će život svih građana, kako je rekao, biti znatno bolji i kvalitetniji.

“Prihvatimo i naučimo da razumijemo jedni druge i neće biti spoticanja na putu do naših ciljeva. Nezavisnost smo obnovili, hajde da obnovimo i preporodimo naše društvo. Možda su nam putevi i načini drugačiji, ali cilj je apsolutno isti – bolja i evropska Crna Gora”, naveo je Abazović.

On je kazao da je vrijeme je da se Crna Gora okrene sebi i da generacije onih koji su se borili za različite ideje stvore budućnost za generacije koje dolaze.

“To je vizija u kojoj je najveći dokaz patriotizma poštovanje zakona, u kom broj sati provedenih stvarajući tu novu vrijednost govori više od riječi o ljubavi prema Crnoj Gori”, dodao je Abazović.

On je rekao da je to jedini put da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije, čime će, kako smatra Abazović, početi novo istorijsko putovanje zemlje koja svojim bićem i duhom pripada velikoj porodici evropskih naroda.

