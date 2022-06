Abazović: Predstavnici SDP-a i DPS-a nijesu imali primjedbe na ugovor

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Socijaldemokratske partije (SDP) i Demokratske partije socijalista (DPS) bili su upoznati sa tekstom ugovora sa Srpskom parvoslavnom crkvom (SPC) i nijesu imali nikakvu primjedbu na normativni dio, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je to naveo na konferenciji za novinare u Palati Srbije odgovarajući na pitanje da li misli da bi SDP mogao da izađe iz Vlade zbog neslaganja oko sadržaja ugovora sa SPC, kao i kakav stav očekuje od DPS-a.

Abazović je rekao da misli da je predloženi tekst u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom.

“Osim što sam čuo da sam izdajnik, još nisam čuo nekoga da kaže da neki član nije u redu. Tako da vjerujte da na mene takve stvari ne utiču, ja sam tu da rješavam probleme”, naveo je Abazović.

On je kazao da da je to pitanje otvoreno 2012. godine i da je pitanje za prethodne vlade i premijere zašto ga nijesu riješili.

“Ova Vlada će ga riješiti, ako bude dobre volje, i u duhu koji je potreban”, naveo je Abazović.

Abazović je rekao da su predstavnici SDP-a i DPS-a imali prilike da iskažu nezadovoljstvo.

“Predstavnici SDP-a i DPS-a su bili upoznati sa tekstom ugovora i nijesu imali nikakvu primjedbu na normativni dio. Ukoliko budem morao da saopštavam detalje ja ću saopštiti, ali ne na ovom mjestu jer to je naša interna tema”, naveo je Abazović.

On je kazao da nema ništa protiv toga da SDP ili DPS preduzmu nešto, ukoliko to žele.

“Dok budem premijer vodiću se isključivo državnim intersima, pojedinačni partijski interesi me ne interesuju, odnosi se i na stranku čiji sam predsjednik”, poručio je Abazović.

On je ponovio da će sve vjerske zajednice imati identičan tretman.

“Nijednom pitanju ne pridajem veći značaj nego što zaslužuje. Mi smo tu da svako pitanje koje je ostalo otvoreno u prethodnom periodu riješimo u skladu sa Ustavom i zakonom”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, cilj i želja građana Crne Gore je da se to pitanje zatvori.

“Tu smo da vodimo evropsku i sekularnu državu. Ono što je u našoj nadležnosti biće završeno”, rekao je Abazović.

