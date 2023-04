Abazović: Politički procesi u Crnoj Gori znače sazrijevanje demokratije

Podgorica, Rim, (MINA) – Politički procesi u Crnoj Gori znače sazrijevanje demokratije i približavanje prioritetnom cilju – članstvu u Evropskoj uniji (EU), poručio je premijer i rukovodilac Ministarstva vanjskih poslova Dritan Abazović.

Abazović, na poziv italijanskog ministra vanjskih poslova i međunarodne saradnje Antonija Tajanija, boravi u Rimu, gdje učestvuje na sastanka ministara vanjskih poslova država Zapadnog Balkana.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, na sastanku učestvuju i evropski komesar Oliver Varhelji kao i ministar vanjskih poslova Švedske Tobias Bilstrom.

Navodi se da je Abazović, na sesijama „Evropski integracioni proces Zapadnog Balkana: put naprijed“ i „EU – Zapadni Balkan: zajedničko osnaživanje saradnje“, istakao potrebu za snažnijim djelovanjem u adresiranju reformi u oblasti vladavine prava, fundamentalnih prava i dobrog upravljanja kao neophodnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Ohrabruje činjenica da se proces priključenja EU oslanja na zasluge i objektivni napredak svake od država kandidata“, rekao je Abazović.

On se osvrnuo na tekuća geopolitička dešavanja koja oblikuju međunarodnu scenu, i podsjetio da je agresija Rusije na Ukrajinu dovela do apliciranja Ukrajine, Moldavije i Gruzije za članstvo u EU.

„Ovo je bio i podsjetnik EU na politiku proširenja i neokončani posao sa zemljama Zapadnog Balkana“, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, „zamor od proširenja“ više nije aktuelan, jer je postalo jasno da je politika proširenja geostrateška investicija u stabilnu i snažnu Evropu, bazirana na demokratskim vrijednostima.

Tokom druge sesije, na temu odnosa EU i Zapadnog Balkana, odnosno kreiranja modela za zajedničko osnaživanje saradnje, Abazović je podsjetio na značaj Samita Berlinskog procesa, održanog u Berlinu tokom prošle godine, koji je rezultirao trima regionalnim sporazumima o mobilnosti.

On je rekao da je to bio poseban signal obnovljene posvećenosti Zapadnog Balkana evropskoj integraciji.

“A uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta kroz te sporazume je osnov za buduću integraciju regiona u jedinstveno tržište EU“, dodao je Abazović.

On je, kako se navpdi u saopštenju, naglasio da se ratifikacija tih sporazuma očekuje na sjednici Skupštine koja će početi sjutra.

Iz Vlade su kazali da se Abazović susreo i sa šefom italijanske diplomatije, i da je tom prilikom istaknuta izuzetna saradnja dvije zemlje, sa naglaskom na savezništvo u NATO-u, kao i podršku Italije evropskom putu Crne Gore.

“Sastanak je bio prilika da se predstave rezultati koje je Crna Gora ostvarila u dijelu evropske perspektive, ali i da se razmotre budući koraci koji su neophodni na putu prema punopravnom članstvu u EU”, navodi se u saopštenju.

