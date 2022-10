Abazović: Podnijeta krivična prijava zbog nezakonite dodjele stambenih kredita

Pogorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) podnio krivičnu prijavu protiv više bivših visokih funkcionera zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja, prilikom dodjele stambenih kredita, pričinili višemilionsku štetu budžetu Crne Gore.

Abazović je na konferenciji za novinare rekao da je krivičnu prijavu podnio, između ostalih, protiv Predraga Boškovića, Damira Šehovića, Suzane Pribilović, Dragice Sekulić, Ivana Brajovića, Suada Numanovića, Sanje Vlahović, Budimira Šegrta, Dražena Miličkovića, Jelenje Radonjić, Aleksandra Jovićevića i Osmana Nurkovića.

“Ovo je samo jedan segment, radnje će se nastaviti vezano za dodjelu stanova ili pomoći prilikom rješavanja stambenih pitanja na način koji ne predviđa zakon, postojeća pravila i uredbe”, rekao je Abazović.

On je rekao da su došli do spiska preko 500 ljudi koji su dobili pomoć u prethodnom periodu, dodajući da da taj spisak treba da bude objelodanjen.

“Pa da vide ljudi zaposleni u raznim sektorima ko su njihove kolege koje su dobile stanove ili pomoć od države i da li je to bilo osnovano ili ne”, dodao je Abazović.

On je kazao da bi trebalo odlučiti o skidanju imuniteta poslanicima koji su obuhvaćeni krivičnom prijavom.

Abazović je rekao da su SDT-u dostavili veliki broj dokazala i da smatra da će neko odgovarati za zloupotrebu službenog položaja.

Kako je istakao, navedene podatke nijesu objavili ranije jer su ljudi iz prethodne Vlade poslali zahtjev Državnom arhivu da se na ta dokumenta stavi oznaka interno na 30 godina.

“Donijeli smo novu odluku. Skinuli oznaku interno sa ovih dokumenata, jer ovo nije nikakva tajna. Ljudi su dobili novac ili stanove, mnogi vjerovartno na regularan način, ali sve treba da bude transparentno. Završili smo procedure i sada će sve biti objavljeno”, istakao je Abazović.

On je kazao da su došli do podatka da je, prilikom transporta građe iz Vlade prema Državnom arhivu, nestalo 60 registratora.

Abazović je rekao da je vlada Duška Markovića, 15 dana nakon što je smijenjena vlast, donijela odluku da se unište svi tonski zapisi sa sjednica Vlade.

“Komisija je uništila tonske zapisnike vođene o radu na sjednicama vlada od 2010. do 2020. godine”, rekao je Abazović.

On je kazao da će danas objaviti i podatke u vezi sa dodjelom stanova.

Abazović je podsjetio da je raniju krivičnu prijavu 2018. godine tadašnji specijani tužilac Milivoje Katnić odbio jer je utvrdio da u tome nije bilo prekršaja.

“Sada obavljamo krivičnu prijavu, podnijeli smo prilično obimne dokaze. Vidjećemo da li će novi ispecijalni državni tužilac ocijeniti na drugačiji način”, dodao je Abazović.

On je objasnio da su krivičnu prijavu podnijeli samo za stambene kredite gdje je, kako je naveo, pričinjena šteta blizu dva miliona EUR, a da će, vjerovatno, podnositi krivične prijave protiv ljudi koji nijesu sačuvali dokumentaciju i sprovesti vještačenje za neke druge slučajeve.

Pravni savjetnik premijera Ivo Šoć kazao je da procijenjeno da je prilikom odlučivanja o zahtjevima za dodjelu stambenih kredita, od 2016. do 2020. godine, zloupotrebom službenog položaja pričinjena šteta od 1,8 miliona EUR.

On je kazao je da je svaki dokument u vezi sa tim imao stepen tajnosti interno.

“Žao mi je što ne mogu da iznesem previše detalja, jer tužilac mora sve ispitati. Bahatost ovih ljudi je bila ogromna. Ljudi su bez ikakvog obrazloženja dobijali 40–50 hiljada EUR, iako je limit bio 15 hiljada”, istakao je Šoć.

Kako je naveo, za Vladinu komisiju su postojali povlašćeni ljudi i oko 95 odsto njih iz državne administracije, za koju nijesu važila ista pravila.

On je rekao da se podnesena krivična prijava odnosi samo na stambene kredite.

“Stanova je bilo mnogo više i vjerujemo da je većina njih dodijeljena nezakonito”, dodao je Šoć.

Abazović je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da treba utvrditi da li je novac koji je isplaćen iskorišćen namjenski, i da je jedini epilog koji ima smisla da oni koji su nezakonito dobili novac, isti vrate u budžet.

On je kazao da među 500 imena neće biti svi koji su nezakonito došli do pomoći, odnosno da je sigurno bilo službenika koji su ispunjavali kriterijume za dodjelu pomoći.

Na pitanje zašto je konferencija organizovana dva dana pred lokalne izbore, Abazović je odgovorio da je konferenciju zakazao prije deset dana, ali da tada nijesu stigli da je održe.

“Krivičnu prijavu sam podnio 13. oktobra i nijesam sa time opterećivao javnost, u želji da sačekam procedure za skidanje oznaka tajnosti”, dodao je Abazović.

