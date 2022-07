Abazović: Ovo je šansa koju ne smijemo propustiti

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abatović pozvao je poslanike crnogorskog parlamenta da sjutra izglasaju utvrđenu listu novih članova Sudskog savjeta, i poručio da je to šansa koju Crna Gora ne smije propustiti.

Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrdio je večeras listu kandidata za Sudski savjet, na kojoj su Radoje Korać, Nebojša Vučinić, Fikret Kurgaš i Dragan Šoć.

“Pozdravljam odluku Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i pozivam poslanike Skupštine Crne Gore da sjutra izglasaju utvrđenu listu novih članova Sudskog savjeta”, naveo je Abazović na Tviteru.

Kako je kazao, pravi je momenat za veliku pobjedu na evropskom putu.

“Ovo je šansa koju ne smijemo propustiti”, poručio je Abazović.

