Abazović: Otvoreni Balkan u skladu sa Berlinskim procesom

Podgorica, (MINA) – Inicijativa Otvoreni Balkan u skladu je sa Berlinskim procesom, kazao je premijer Dritan Abazović, navodeći da je regionu potrebno više povjerenja, bolja komunikacija, zajednički projekti i više saradnje između vlada.

Abazović je, govoreći o Otvorenom Balkanu, ocijenio da je sve što se može iskoristiti kao sredstvo za brzu integraciju u Evropsku uniju (EU) dobra stvar.

“Za mene je situacija jednostavna i ne treba je dramatizovati”, rekao je Abazović u intervjuu za Dojče vele.

Na pitanje da li je to protiv Berlinskog procesa, Abazović je odgovorio odrično, prenosi Tanjug.

“Oni su međusobno kompatibilni. Problem je što ljudi na Zapadnom Balkanu pokušavaju da dramatizuju svako pitanje”, rekao je Abazović.

On je naglasio da inicijative poput Berlinskog procesa, CEFTA i Otvorenog Balkana imaju kao zajedničku poruku regionalnu saradnju.

Abazović je ocijenio da je regionu potrebno više povjerenja, bolja komunikacija, zajednički projekti i više saradnje između vlada, a manje tenzija i depolarizacije.

“Za to treba da verujemo jedni drugima i da nijedan predlog koji dolazi preko granice ne vidimo kao na nešto neprijateljsko”, poručio je Abazović.

On je istakao da Crna Gora ne doživljava susjede kao neprijatelje, već kao komšije i prijatelje.

“Možda moja teza nije tačna, ali ja čvrsto vjerujem u nju, a to je da je nacionalizam duboko vezan za korupciju. A političke elite koje žele da promovišu nacionalizam, ne rade to zbog patriotizma, već da bi održale status kvo i spriječile izgradnju institucija”, rekao je Abazović.

Jer, kako je kazao, kada se izgrade jake institucije onda će i odnosi među ljudima biti bolji, bez obzira koju državu ili vjersku grupu predstavljaju.

Na pitanje da li će potpisati temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), Abazović je kazao da kada postoji ugovor koji je u skladu sa zakonom i Ustavom, onda nema problema da bude potpisan.

“A ako govorimo o tome da li ću potpisati sporazum sa SPC? Da, spreman sam da potpišem bez ikakvih problema. Želimo da promovišemo liberalni kontekst slobode vjeroispovesti, gdje svaki vjernik ima ista prava”, poručio je Abazović.

