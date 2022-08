Abazović: Operativni tim pratiće napade

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će zatražiti međunarodnu ekspretsku pomoć za eventualni povratak podataka koji su preuzeti u sajber napadu, rekao je premijer Dritan Abazović i najavio formiranje operativnog tima.

Abazović je, nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, rekao da će operativni tim funkcionisati 24 sata dodajući da će pozvati ljude i iz privrede i akademske zajednice da pomognu u stvaranju zaštite.

„Država će zatražiti međunarodnu ekspretsku pomoć za eventualni povratak podataka koji su preuzeti u napadu i za prevenciju budućih napada“, naveo je Abazović.

On je apelovao na građane da ne politizuju napad.

„Nijesu oni (sajber napadi) nepoznati drugim državama i treba da pokušamo da povećamo dozu lične sajber bezbjednost. Važi i za privatne i za državne kompanije“, rekao je Abazović.

On je kazao da će pratiti situaciju i da ne želi da unosi vid dodatne panike.

„Jeste da se radi o nečemu što je vrlo neprijatno za državu i njene institucije. Živimo u eri gdje će sajber napadi biti učestaliji“, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, operativni tim ima za cilj da da upute i da obavještava Vijeće za nacionalnu bezbjednost šta se dešava, kolika je trenutna šteta i šta može da se uradi u narednom periodu da do toga ne bi došlo.

Abazović je rekao da Crna Gora treba da ide putem stvaranja Agencije za sajber bezbjednost.

„Za to je potrebno naći sredstva, ali definitivno je to nešto što će državnom aparatu trebati“, rekao je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje da li su tačne informacije da su ispostavljeni finansijski zahtjevi, rekao da trenutno te informacije ne bi otkrivao, ne jer su tajna, nego kako je kazao, jer nijesu dovoljno provjerene.

„Nemamo jasan podatak ko stoji iza napada, sve što je po medijima objavljeno ostalo je na nivou spekulacija“, rekao je Abazović.

On je kazao da na Vijeću nijesu mogli da potvrde da iza toga stoji ni pojedinac, grupa, država, „kao što ne možemo ni da demantujemo“.

„Kao što ne možemo da potvrdimo da li je tačan taj iznos koji je prilično veliki, a koji se mogao načuti“, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, napadnuto je nekoliko institucija.

„Između ostalog predmet napada je i Ministarstvo finansija, ali taj resor je bekapovao je brojne podatke. Nijesu ugroženi u tom smislu, ali imaju otežano funkcionisanje. Brojni računari su inficirani u tom resoru“, kazao je on.

Abazović je rekao da neko želi da iskoristi političku detablizaciju.

„Da li iza toga stoje države, strukture nedogovorni pojedinci, vrijeme će pokazati“, kazao je Abazović.

On je napomenuo da nije ista vrsta napada, „ali imali smo situaciju i prije nego se formirala vlada“.

„Sjećate se mejlova da će eksplodirati bombe u školama, sjećate se napada kroz pojedine medije kako je rasulo u sektoru bezbjednosti“, rekao je Abazović dodajući da ne tvrdi da su događaji povezani, ali da svaka ozbiljna država prati kad joj se dešavaju određene stvari.

On nije mogao da precizira koja firma održava sisteme Vlade i javne uprave, ali je rekao da sve kompanije koje su angažovane za te poslove moraju da prođu rigorozne provjere.

