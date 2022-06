Abazović: Odnosi Srbije i Crne Gore blizu istorijskog maksimuma

Podgorica,(MINA) – Odnosi Srbije i Crne Gore blizu su istorijskog maksimuma, ocijenio je crnogorski premijer Dritan Abazović, dodajući da su odnosi dvije države bili neopravdano opterećeni u prethodnom period.

Abazović je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je najbolja vijest poslije dvodnevne posjete Srbiji, to što je konstatovano da Crna Gora i Srbija ulaze u novu eru odnosa koji treba da budu mnogo bolji nego što su bili ranije.

Prema riječima Abazovića, odnose su neopravdano bili opterećeni u prethodnom periodu.

“Došli smo do dva-tri konkretna rješenja vezano za platni promet. Krećemo sa platnim prometom, odnosno procedurom za rješavanje platnog prometa između dvije države”, navodi Abazović.

Ističe da su obezbijedili i nesmetan izvoz hrane iz Srbije prema Crnoj Gori, čime će biti umanjena potencijalna kriza.

“U ekonomskom smislu imamo napredak vezano za razgovor oko nekih konkretnih projekata. Isto tako, jako je važno je da poslanici Skupštine Crne Gore neće više biti zadržavani na granici i taj režim će početi da dejstvuje od sjutra”, kaže Abazović, prenosi RTS.

On je rekao da je to mnogo lijepih i pozitivnih vesti, ali da su ostala i neka pitanja koja ovom posjetom nijesu mogla biti riješena, ali koja su, kako kaže, na stolu i koja će, ako bude ovakve energije, sigurno biti riješena u narednom periodu.

“Ako hoćemo da budemo krajnje korektni, uvijek može i bolje. Možda smo mogli još nešto da tretiramo, ali u 48 sati mislim da je zaista bilo dovoljno”, kaže Abazović.

Navodi da su otvorena još neke teme i da tek treba da se vidi da li će se kapitalizovati na pravi način.

“Mi bismo voljeli da preko noći možemo sve da riješimo, ali ako imamo kontinuitet dosta nategnutih odnosa, po meni neopravdano, onda mislim da je ovo značajan korak unaprijed, više koraka unaprijed”, kazao je Abazović.

Na pitanje jesu li odnosi sa Srbijom resetovani, što je najavljivano kao cilj posjete, Abazović kaže da, nakon svega što je viđeno u prethodna dva dana, vjeruje da jesu.

“Ne možete očekivati od golfa da ide brzinom Formule 1 jer nema taj motor i nije tako sastavljen. Naša je tendencija da čitav region postane Formula 1, ali u ovom trenutku možda nije ni golf, da budem jasan”, kazao je Abazović.

On je rekao da su odnosi dvije države ipak blizu istorijskog maksimuma.

Abazović je rekao da je Brnabić na zatvorenom sastanku saopštio i ime potencijalnog budućeg ambasadora Crne Gore u Srbiji.

“Najvažnije je da mi dobijemo ambasadore i da dobijemo ljude koji će svojim kredibilitetom i profesionalizmom raditi posao koji mi radimo kada smo u zvaničnim posetama, a koji će oni svakodnevno raditi, bilo u Podgorici, bilo u Beogradu”, kazao je Abazović.

Govoreći o Temeljnom ugovoru koji Crna Gora treba da potpiše sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), Abazović je kazao da mu je žao što se to nije završilo u nekom prethodnom periodu.

“Vjerovatno onda ne bismo danas razgovarali o ovome, ali 43. Vlada je odlučna da sva pitanja, a naročito ona koja značajnije opterećuju javnost, tretira odmah”, kaže Abazović.

On je rekao da su došli do teksta, da su radne grupe završile svoj dio posla, ali da tekst mora da ode na Komisiju za politički sistem, a nakon toga i na Vladu, kao i da prođe organe SPC.

“Mislim da nema više potreba za intervencijama, ali ako neko ponudi način da on bude još bolji u odnosu na ono kakav je sad, ne vidim ništa sporno”, dodao je Abazović.

Na pitanje ima li za radni tekst ugovora podršku u Vladi i parlamentu i može li Vlada da padne zbog Temeljnog ugovora, Abazović kaže da politiku ne vodi na način na koji su neki navikli i da se bavi isključivo državnim interesom.

“Ako zbog državnog interesa treba da padne Vlada, neka padne. Ja lično mislim da neće pasti, ali ako neko misli da će premijer Crne Gore ili Vlada biti u službi određenih političkih struktura, nezavisno da li podržavaju Vladu ili su opozicija, na uštrb javnog interesa, to se neće desiti”, rekao je Abazović.

Kaže da ga ne uznemiravaju različiti glasovi u Crnoj Gori jer, kako tvrdi, u 99 odsto slučajeva nemaju problem sa tekstom, već žele da ostane otvoreno pitanje.

Abazović je rekao da će Temeljni ugovor potpisati u Crnoj Gori, u terminu o kojem će se tek dogovoriti.

“Nijesmo precizirali, imali smo jedan vrlo korektan sastanak u Patrijaršiji. Treba da se završe formalne procedure, a onda ćemo, što je stvar formalnosti, odrediti neki datum”, kazao je Abazović.

Što se tiče potpisivanja Temeljnog ugovora sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom (CPC), Abazović je rekao da su oni (CPC) izrazili želju, da su formirali svoj pravni tim i da je dobio pismo sa njihove strane da bi željeli da se sastanu sa predstavnicima Vlade.

“Oni su isto registrovani u našem Ministarstvu pravde i moramo da imamo jednak tretman”, rekao je Abazović.

Govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan i eventualnog pristupanju Crne Gore, Abazović je rekao da je o tome bilo riječi i da je formirana radna grupa koja uključuje više ministarstava.

“Očekujemo da zbog građana napravimo dokument koji će podrazumjevati mnogo više informacija. Smatram da ljudi u Crnoj Gori nemaju dovoljno informacija o Otvorenom Balkanu”, rekao je Abazović.

Na pitanje kakvo je brojno stanje ovih dana u odnosu na tradicionalnu izreku u Crnoj Gori “Nas i Rusa 200 miliona”, Abazović kazao da Crnogorci ovih dana govore: “Nas i Evropske unije (EU) 501 milion”.

Abazović je, govoreći o posjeti Kijevu, rekao da su iskazali solidarnost i dodao da Crna Gora ne može previše da pomogne Ukrajini.

“I oni su svjesni naših kapaciteta, ali je bilo jako važno da tamo budemo prije nego što će biti lideri i najjačih zemalja, koji su bili dan poslije nas”, rekao je on.

Abazović je ponovio da Crna Gora stoprocentno prati spoljnu politiku EU i da je u nekoliko navrata povećan opseg sankcija prema Rusiji i građanima te države.

Govoreći o popisu, Abazović je kazao da su to podaci koji treba da posluže da se država strateški pozicionira u odnosu na određene oblasti.

Kada je u pitanju položaj Srba u Crnoj Gori, Abazović je rekao da je sada mnogo bolji i da se ne tretira na način kao ranije.

“Mi smo izvršili dvije smjene vlasti i danas imate u Vladi dosta ministara koji se izjašnjavaju kao Srbi”, navodi Abazović.

On je rekao da mu je potpuno zamislivo i da premijer Crne Gore bude Srbin.

“Ja se borim za ljude. Vraćamo se na ono – pravo koje tražite za sebe dajte i drugima. Za premijera Crne Gore potpuno je nevažno ko se kako nacionalno izjašnjava, važno je da ljudi rade svoj posao profesionalno i u skladu sa zakonom”, kazao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS