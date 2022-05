Abazović: Ne želim da afera Knežević prekrije aferu Medenica

Podgorica, (MINA) – Predsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović kazao je da ne želi da afera u vezi sa snimkom policijskog službenika Petra Kneževića prekrije aferu u vezi s bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici formiralo je predmet povodom audio zapisa na kojima se čuju detalji policijske akcije na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine.

Abazović je novinarima nakon posjete kampa eko-aktivista na Komarnici rekao da mu nije neočekivano da se u Crnoj Gori ponovo bude duhovi prošlosti i nacionalizma nakon izbora nove vlade.

“To je sasvim očekivano. Ljudi koji ne žele da Crna Gora ide naprijed, da se Crna Gora miri, da ima građansku vladu, uvijek će aktivirati te teme. Govorim o temama, ne o konkretnom slučaju. To mi nije iznenađenje, čak mislim da će toga u narednom periodu biti sve više”, rekao je Abazović, prenosi Portal RTCG.

On smatra i da nije važno kad se aktuelizovala priča u vezi sa snimkom, već da je važno da svi državni organi rade svoj posao.

“Ne bih volio da afera Knežević pokrije aferu Vesne Medenice, a mislim da postoji ta ambicija. A zašto? Zato što se u jednom slučaju radi o organizovanom kriminalu, radi se o nosiocu najveće sudske funkcije u državi, a u drugom slučaju, a ne smatram ga beznačajnim, radi se o službeniku Uprave policije”, rekao je Abazović.

Poručio je da afirmiše tužilaštvo da oba slučaja rasvijetli do kraja.

“Važno je napomenuti, ako je nečija tendencija da jednom aferom prikrije drugu i kriminalizuje sektor bezbjednosti, na pogrešnom su putu. Uprava policije će nastaviti da se reformiše u narednom periodu”, rekao je Abazović

On nije želio da iznosi informacije o tome je li u pitanju prisluškivani ili snimljeni razgovor policajca Kneževića.

Crna Gora, kako je rekao, ima potrebu da se svi izbori održe u jednom danu.

“Koliko sam ja upoznat, svi politički subjekti ranije su bili da se dođe do izbora u jednom danu”, rekao je Abazović.

