Abazović: Ne vjerujem da je odlaganje POSP-a vid kazne

Podgorica, (MINA) – Odgađanje sjednice Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP) nije vid kazne nego političke procjene, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je novinarima, nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujarom Osmanijem, rekao da oko odlagaja POSP-a još nema detalja.

Kako je saopštio, dijalog između parlamentaraca služi ne samo da se dijele dobre vijesti, nego i kad postoje neki izazovi.

“Vjerujem da (šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir) Bilčik nije ovo odlučio da suspenduje kao vid kazne nego političke procjene i očekujem da se ti odbori sastanu u jednom trenutku u terminu u kojem je dogovoreno”, rekao je Abazović.

