Abazović: Crna Gora riješena da se obračuna sa kriminalom i korupcijom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je riješena da se obračuna sa kriminalom i korupcijom, poručio je premijer Dritan Abazović na sastanku sa ambasadorom Nizozemske Jostom Reintjesom.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sastanku je ocijenjeno da su odnosi Crne Gore i Nizozemske prijateljski i partnerski i da ih treba intenzivirati, naročito na polju ekonomske saradnje i vladavine prava.

Abazović i Reintjes su se saglasili da postoji veliki potencijal za jačanje saradnje u oblasti energetike, turizma, infrastrukurnih projekata, IT sektora, poljoprivrede i prehrambene industrije.

„Želimo vidjeti još više nizozemskih investicija u Crnoj Gori“, rekao je Abazović.

On je zahvalio Nizozemskoj na dosadašnjoj podršci u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, i dodao da se nada da će se ona nastaviti i u narednom periodu.

Abazović je rekao da je Crna Gora svjesna da vladavina prava zauzima ključnu ulogu u reformskom napretku Crne Gore.

“Riješeni smo da se obračunamo sa organizovanim kriminalom i korupcijom. S tim u vezi, očekujemo da Nizozemska nastavi da pruža ekspertsku pomoć, posebno u oblastima koje su ključne za jačanje vladavine prava, kako bi u što kraćem roku ispunili privremena mjerila za poglavlja 23 i 24“, rekao je Abazović.

Reintjes je kazao da će Nizozemska nastaviti da sarađuje sa Crnom Gorom u procesu jačanja vladavine prava i evropskih integracija.

“Sagovornici su konstatovali da Crna Gora i Nizozemska, danas, kao partneri u NATO-u, sarađuju na većem nivou i u okvirima važnim za širu, globalnu bezbjednost, ističući značaj članstva u Alijansi i postojanja sistema kolektivne bezbjednost”, kaže se u saopštenju.

