Zirojević: Izbor za Crnu Goru sasvim jasan

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sudska vlast djelimično funkcioniše, parlament je u totalnoj blokadi, a ključne pozicije u državi pokrivaju proruski orijentisane ličnosti, kazao je portparol Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević.

On je rekao da je izbor za Crnu Goru sasvim jasan.

Kako je naveo, sa jedne strane je prozapadna, proevropska, pro-NATO vlada, koja će, kao vlada punopravne članice NATO-a i države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU), biti pouzdan partner i ispunjavati sve obaveze, baš kao i parlament koji više nikad ne smije biti talac bilo kojeg anti-NATO subjekta.

“S druge strane je vlada sa ciljem da završi sve ono što Vlada Zdravka Krivokapića nije stigla ili uspjela, čineći time Crnu Goru ispostavom tuđih interesa”, kazao je Zirojević.

On je naveo da je, cijeneći da vlast u Crnoj Gori ne treba da zavisi od bilo čijih velikodržavnih ambicija sa strane, stav SD-a jasan – “ako Crna Gora nakon Krivokapićeve dobije Vučićevu vladu, bolje da je nema”.

Zirojević je rekao da se, nakon što je napokon stavljena tačka na “agoniju zvanu 42. Vlada Crne Gore”, ušlo u još dublju agoniju zvanu pregovori o formiranju manjinske vlade.

“Sat otkucava, a dok se pojedini u Crnoj Gori premišljaju da li žele evropsku i evroatlantsku ili Vučićevu vladu, Krivokapić i krnji sastav apostola nanose neviđenu štetu državi na svim nivoima”, kaže se u saopštenju.

Zirojević je naveo da je parlament u blokadi, “opet od strane proruskih političkih subjekata”.

Zbog toga, kako je rekao, ne samo da poslanici ne mogu da usvoje akte potrebne za sprovođenje reformi, nego i neophodne akte poput Zakona o akcizama kojim bi se spriječili enormni udari na životni standard građana izazvani povećanjem cijena svih životnih namirnica.

“Crna Gora je, dakle, danas država u kojoj sudska vlast djelimično funkcioniše, parlament je u totalnoj blokadi, Vlada je pala, a novu čekamo po principu “Đekna još nije umrla, a kad će ne znamo””, navodi se u saopštenju.

Kako je kazao Zirojević, u svjetlu nove bezbjednosne situacije u Evropi, izazvane agresijom Rusije na Ukrajinu, ključne pozicije u Crnoj Gori pokrivaju proruski orijentisane ličnosti.

On je naveo da je najbolji primjer usvajanje sankcija Rusiji.

“Koje bi se slikovito moglo opisati epskom pjesmom: “Grad gradili tri godine dana, tri godine sa trista majstora, ne mogaše temelj podignuti, a kamoli sagraditi grada”. Za one koji ne znaju, radi se o epskoj pjesmi Zidanje Skadra”, kaže se u saopštenju.

Zirojević je rekao “da smo doživjeli da od države primjera u region, kada su EU integracije u pitanju, postanemo država za bruku”.

